黃明志涉「護理女神」謝侑芯猝死案 三度獲口頭保釋延長至明年1月

20251210黃明志10日前往警局說明，第三度獲保釋，期限至2026年1月11日。翻攝黃明志臉書、中國報

馬來西亞歌手黃明志日前捲入網紅「護理女神」謝侑芯猝死案，今（10日）再度被警方延長口頭保釋，期限至2026年1月11日。這也是黃明志第三次被延長口頭保釋。

根據中國報報導，金馬警區主任沙紮裡助理總監已向媒體證實，警方將繼續延長黃明志的口頭保釋。根據記者觀察，黃明志於今午3時45分，在2人陪同下，共乘一輛黑色休旅車抵達吉隆坡金馬警區總部，進行約2小時的延長口頭保釋程式，並隨後於下午5時46分離開警局。

廣告 廣告

網紅「護理女神」謝侑芯於10月22日下午約1時40分，在吉隆坡金三角一家酒店客房被發現身亡，並發現黃明志在她生前曾經共處一室。警方已將謝侑芯猝死案轉為援引馬來西亞刑事法典的302（謀殺）條文調查，之後黃明志於11月5日淩晨主動前往金馬警區總部投案，並在被警方2度延扣後，獲得口頭保釋外出。



回到原文

更多鏡報報導

少了朱孝天照樣秒殺！F3合體阿信5萬張門票完售 嗆聲「酸臭胡蘿蔔」粉絲氣炸

費玉清封麥多年仍私下送暖！低調捐百萬助流浪動物 曝「他不是第一次！」

王柏傑、謝欣穎傳復合！林柏宏笑曝王柏傑「光芒萬丈」 爆越南粉絲接機竟拿「這張」照片