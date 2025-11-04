黃明志深夜現身警局了…抵達竟「先在警局前自拍」畫面曝

娛樂中心／綜合報導

網紅「護理系女神」謝侑芯（31歲）日前在飯店浴缸馬來西亞吉隆坡五星級飯店驟然離世，馬來西亞歌手黃明志被指，與謝侑芯同房並持有毒品遭逮後交保；不過，馬來西亞警方4日對外宣布，將猝死案轉謀殺罪調查，要將逮捕他了解案情，但黃明志遲遲未現身，甚至有「潛逃」傳聞，直到今（5）日，黃明志在IG限動發聲強調「我不會逃」，並已前往自首，但他進入警局前竟先做了一事。

根據《中國報》報導，黃明志於5日凌晨1時許，在幾名友人的分乘3輛車陪同下，搭車前往金馬警區總部。從媒體拍到的畫面顯示，可見黃明志穿著輕便短衣、短褲，頭戴毛帽、墨鏡抵達警局，而他在下車、步入警局前，第一件事情竟是在門口自拍，口罩還拉到下巴處，等看完照片才進入警局。

黃明志進警局前，先在門口自拍。（圖／翻攝中國報）

據了解，黃明志拍完照片後便發文疑似要自清，「剛從新山到了吉隆坡，稍早前已經跟警察約了時間到警察局報案以及報到。現在已經抵達警局了，接下來我會全力協助警方調查，給社會大眾和死者家屬一個交代。」更強調，自己不會逃，還透露之前7次通緝令，都是自己主動去報到的，不曾逃過。

