黃明志深夜發新歌〈誤解就誤解〉回擊！ 洩近1個月心聲：討厭的就討厭

台灣網紅「護理女神」謝侑芯上月22日於馬來西亞猝逝，引發台馬兩地高度關注。與她生前最後接觸的大馬歌手黃明志，一度遭警方拘留9日，之後在警方擔保下於11月13日至26日期間獲「口頭保釋」，等待驗屍報告出爐。目前若無新證據出現，黃明志高機率將維持保釋、待傳喚調查的狀態。他今（25日）凌晨發布新歌〈誤解就誤解〉回應外界猜測。

深夜發新歌〈誤解就誤解〉 直述近1個月心境

黃明志今（25）日凌晨突然發布新歌〈誤解就誤解〉，歌詞內容中他表示，對於外界的批評與猜測「誤解的就誤解，討厭的就討厭」，並回擊道「有人隨便亂擷，為了流量散播謠言」「就算我墜落了無底深淵，不代表我沒權力去爭辯」。

日前在謝侑芯火化當天，黃明志也曾突然將IG頭像、封面照換成全黑圖片，並發布無文字的黑畫面貼文，讓網友議論紛紛猜測其意涵，有人認為是在哀悼，但也有網友不滿，認為「警方說沒關聯不代表沒責任」「還是不太能接受」。

謝侑芯骨灰已由家屬帶回台灣

馬媒《中國報》報導，謝侑芯遺體於11月16日在當地完成火化，家屬以視訊方式參與告別。經過數日安排後，其骨灰已於22日由家屬代表搭乘早上9時航班親自帶回台灣。其代表律師陳俊達證實，家屬希望後續相關事宜能在台灣善後。

工作全沒了 黃明志：不會的我可以學

雖然目前尚未查出黃明志與謝侑芯死因有直接關聯，但他先前尿檢呈現4種毒品陽性反應，且當時身上被搜出藍色小藥丸，因此遭指控涉及持毒與吸毒。相關案件預計於12月18日開庭審理。

受案件影響，他透露原本排到明年底的工作全數被取消，也在社群上無奈表示自己願意接幕後工作，甚至寫下：「炸雞排、炒飯、煮咖喱、洗黑鍋，還會裝鐵窗，不會的我可以學，有收入就好了。」此外，他指出馬年新年歌已完成創作，但因贊助商撤出而急尋合作單位，甚至開出MV點閱率未達1000萬退一半款、若農曆年前「出事」則全額退款的條件。

