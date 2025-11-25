黃明志深夜開嗆「誤解的就誤解」 拍MV選妃乳波夾擊！泰國暗黑極樂行程寫成歌

黃明志深夜發布新歌。翻攝黃明志臉書

馬來西亞歌手黃明志捲入網紅「護理系女神」謝侑芯命案，遭大馬警方延扣9天後，因證據不足，獲警方口頭保釋，但沒有完全洗脫嫌疑。他25日凌晨在社群上發布新歌〈誤解就誤解 Misread Me〉，藉此吐露近日心聲。

黃明志附上新歌影片，用自己「千瘡百孔」的照片，歌詞中說：「誤解的就誤解、討厭的就討厭、汙衊的就汙衊、無言的就無言，誤解的就誤解、敷衍的就敷衍，我走我的路線，態度從來都不變...」還說：「就算我墜落了無底深淵，不代表我沒權力去爭辯。」

藉拍MV「選妃」！火辣美女環繞

黃明志〈偷偷〉MV被美女環繞。翻攝YouTube臉書

黃明志經常用自己的經歷與感觸寫歌，根據《鏡週刊》報導指出，有他的有人出面爆料，稱他透過挑選MV女主角「選妃」，點出〈偷偷〉MV他被許多身材火辣美女包圍，一起床就有被許多「女僕」伺候生活，歌詞也充滿性暗示，包括：「翻雲又覆雨，直到彈絕糧盡，該如何繼續，別太用力。」

此外，黃明志還被爆出泰國暗黑極樂行程「玩很嗨」，甚至消費第三性風俗業者，相當重口味讓同行友人都看傻眼，認為他生活太複雜，也因此漸漸遠離，不過當時同行的人都「發毒誓」不可說出玩了什麼，也可見尺度頗大，據傳他也將此行寫成歌曲〈泰國情哥〉。



