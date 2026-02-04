黃明志清唱神曲悼念 曝曾尾隨袁惟仁進廁所

黃明志曾在廁所將自己的Demo交給袁惟仁。（圖／翻攝自黃明志、袁惟仁臉書）

黃明志在限動上發布自彈自唱〈執迷不悔〉的影片，悼念日前逝世的音樂人袁惟仁，他表示聽到小胖老師離世的消息時，心裡真的非常難過，對許多音樂後輩而言，袁惟仁不只是創作出無數經典作品的音樂人，更是一位在華語流行音樂史上佔有重要位置、被整個世代記住的名字。

〈執迷不悔〉是袁惟仁最具代表性的作品之一，黃明志坦言袁惟仁是他剛踏入音樂創作時期相當敬仰的前輩，這首歌也正好映照了他當年半工半讀、一邊生活一邊創作音樂的心境，因此才會選擇用這首歌，向袁惟仁老師致敬，並感謝他多年來對華人音樂所留下的深遠影響。

回憶起過去與袁惟仁的互動，黃明志分享了一段如今想起仍讓人哭笑不得的往事，當年他在《超級星光大道》打工時，為了讓自己的 Demo 有機會被聽見，竟趁著錄影空檔，偷偷尾隨袁惟仁進男廁所，刻意站在對方身旁，趁機把早已準備好的 Demo 遞上。黃明志笑說那個畫面實在尷尬至極，所幸當時男廁裡只有他們兩個人，袁惟仁在接過 Demo 前，還特地把手在褲子上擦了一下，這段略顯荒唐卻真實的插曲，也成了黃明志音樂道路上，與袁惟仁老師之間一段難忘的記憶。

