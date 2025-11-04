黃明志潛逃泰國？「最強奶媽」謝薇安收到私訊 驚人內容曝光

藝人黃明志因涉嫌與謝侑芯的死亡事件有關，已被馬來西亞警方列為重點嫌疑人。警方於當地時間11月4日正式將此案升級為「謀殺案件」，並懷疑黃明志已經潛逃至泰國。據報導，「最強奶媽」謝薇安在社交平台上收到網友的私訊，透露黃明志的行蹤，並呼籲網友提供任何相關信息。

「最強奶媽」謝薇安在社交平台上收到網友的私訊，透露黃明志的行蹤 。（圖／翻攝謝薇安Threads）

馬來西亞警方表示，目前尚未掌握黃明志的具體位置，並推測他可能已經透過媒體和社交平台得知案件進展。吉隆坡總警長法迪爾強調，隨著案件性質的轉變，警方將全力追捕黃明志。此外，黃明志的經紀人也承認與其失聯，並對目前的情況表示困惑，認為一切都過於蹊蹺。

這一事件引起了廣泛關注，許多網友在社交媒體上表達對黃明志的懷疑和對案件真相的渴望。警方已表示將根據相關程序展開追捕行動，並呼籲任何知情者提供線索。

