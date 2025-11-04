黃明志潛逃泰國？「最強奶媽」謝薇安收到私訊 驚人內容曝光
藝人黃明志因涉嫌與謝侑芯的死亡事件有關，已被馬來西亞警方列為重點嫌疑人。警方於當地時間11月4日正式將此案升級為「謀殺案件」，並懷疑黃明志已經潛逃至泰國。據報導，「最強奶媽」謝薇安在社交平台上收到網友的私訊，透露黃明志的行蹤，並呼籲網友提供任何相關信息。
馬來西亞警方表示，目前尚未掌握黃明志的具體位置，並推測他可能已經透過媒體和社交平台得知案件進展。吉隆坡總警長法迪爾強調，隨著案件性質的轉變，警方將全力追捕黃明志。此外，黃明志的經紀人也承認與其失聯，並對目前的情況表示困惑，認為一切都過於蹊蹺。
這一事件引起了廣泛關注，許多網友在社交媒體上表達對黃明志的懷疑和對案件真相的渴望。警方已表示將根據相關程序展開追捕行動，並呼籲任何知情者提供線索。
《中天關心您｜少一份毒品、多一份健康！珍惜生命請遠離毒品》
延伸閱讀
影/黃明志投案了！最新影片曝光
黃明志臉書凌晨現身發文 稱「我不會逃」
黃明志遭馬來西亞警方通緝！經紀人：失聯無法與他聯繫
其他人也在看
謝侑芯猝逝！3天前泳池熱舞 7閨密集體噤聲惹議
謝侑芯猝逝！3天前泳池熱舞 7閨密集體噤聲惹議EBC東森娛樂 ・ 1 天前
謝侑芯赴馬工作身亡！經紀人未陪同？ 他道原因：我不是吸血鬼
台灣網紅「護理系女神」謝侑芯上月30日在馬來西亞拍攝期間驚傳猝逝，倒臥飯店浴缸身亡，享年31歲，後續爆出馬來西亞歌手黃明志也在場，現場更出現毒品，謝侑芯經紀人Chris則是遭質疑為何旗下藝人工作為何沒有全程陪同？對此，Chris昨（2日）深夜也做出回應。中天新聞網 ・ 1 天前
MV製片人張元瀚開轟黃明志！忍5年揭地獄級合作黑幕
馬來西亞歌手黃明志近日因涉入台灣網紅謝侑芯命案調查及毒品事件而成為焦點。隨著事件持續升溫，昔日合作的MV製片人張元瀚於3日在臉書發文，回顧與黃明志的「地獄級」合作經歷，表達心中的不滿，這一發言引發網友熱議。中天新聞網 ・ 1 天前
信義雙屍案逮"清秀女藥頭" 曾請男友CEO豪宅送毒品
社會中心／綜合報導台北市信義豪宅的雙屍命案，有新進展！警方破解死者37歲陳姓CEO的手機，發現他死亡前三天，兩度向一名蘇姓女子購買毒品，第一次，女藥頭請男友運送毒品，第二次，她幫死者和毒品上游牽線，外傳兩名死者疑似48小時"馬拉松吸毒趴"，導致喪命，警方後續還要調查，而女藥頭被逮後，她的長相也曝光，是一名清秀的富二代。一頭長髮，長相清新秀麗，年僅22歲的蘇姓女子，竟然就是雙屍命案中，供應毒品給37歲陳姓CEO死者的"美女藥頭"，檢警破解死者手機，循線追查，前往逮人。員警荷槍實彈，前往豪宅抓人，這裡是蘇姓女藥頭的住處，員警一搜，果然起獲滿滿毒品。同一時間，另一名鍾姓藥頭也被警方鎖定逮捕。信義雙屍案逮"清秀女藥頭" 曾請男友CEO豪宅送毒品。（圖／民視新聞）蘇姓女子身分也被起底，是富二代，從小在海外留學，和陳姓死者有共同朋友，雙方因為毒品買賣而認識，兩人的"互惠關係"也曝光，陳男平日出手闊綽，常招待蘇姓女藥頭和朋友國內外旅遊，蘇女則利用自身毒品人脈，向富二代鍾男調貨，部分交易甚至不收費。警方深入追查，發現10月22號，陳姓CEO向蘇女買毒，蘇女派同居男友謝男外送到府，兩人直接在豪宅一樓大廳交易，才過兩天，24號陳男又想買毒，但蘇女身上沒貨，因此，幫他和同樣是富二代的鍾男牽線，鍾男再將k他命、搖頭丸等毒品賣給死者。由於交易毒品量並不少，外傳疑似陳男和曾女兩人48小時的"馬拉松吸毒趴"，可能是喪命主因。信義雙屍案逮"清秀女藥頭" 曾請男友CEO豪宅送毒品。（圖／民視新聞）信義分局偵查隊副隊長陳櫸林：「經調閱監視器查訪死者親友，鎖定蘇姓、謝姓及鍾姓犯嫌，涉嫌於日前販賣毒品給死者，搜索起獲毒品安非他命、搖頭丸，現金新臺幣56萬餘元。」三名嫌犯通通被拘提到案，蘇姓女藥頭30萬交保、男友則5萬交保，至於鍾姓富二代則是20萬交保，並且限制出境出海。檢警現在除釐清死因，還要持續追查，鍾男的毒品又是怎麼來。原文出處：信義雙屍案逮「清秀女藥頭」 曾請男友CEO豪宅送毒品 更多民視新聞報導黃明志染毒！呂捷曝15年前女同學嗑藥 想起對方「這1句」獨／謝侑芯命案「傳現場有第三人？」 友人發聲澄清、經紀人回應了新加坡修法通過 加重詐騙刑罰可施鞭刑民視影音 ・ 8 小時前
黃明志辯稱「救護車遲1小時」！大馬衛生局秒打臉 謝薇安再轟：說謊垃圾
馬來西亞歌手黃明志涉入「護理女神」謝侑芯命案，儘管他第一時間切割關係，並強調自己沒有吸毒，卻火速遭到打臉，警方證實，黃明志尿檢顯示對4種毒品呈陽性反應，他也控訴：「救護車遲到將近1小時。」引發大馬衛生部怒火，今（4日）駁斥他的說法，強調並沒有延誤救援，謝侑芯的網紅閨蜜「最強奶媽」謝薇安也再度開砲：「說謊的垃圾！」鏡報 ・ 20 小時前
插隊火化 高市一殯爆貪汙 14人免職起訴
高雄市政府殯管處第一殯儀館火化場爆出長期「插隊火化」貪汙案，蔡姓、吳姓、洪姓等14名職工被控自2019年至2025年間，收受多家殯葬業者紅包，協助亡者提前入爐，讓喪家趕上「良辰吉時」下葬。高雄地檢署查出，6年間共收賄逾116萬3000元，全案近日偵結依《貪汙治罪條例》起訴。中時新聞網 ・ 3 小時前
警方才認「黃明志已潛逃」！最強奶媽曬截圖爆「他逃往這國」求救
娛樂中心／巫旻璇報導台灣網紅謝侑芯上月22日於馬來西亞突然身亡，原先外界多認為是突發意外，但案情近來出現重大逆轉。馬國警方今（4日）正式宣布，案件現已改列為「謀殺」調查，並將生前最後與謝侑芯接觸的歌手黃明志列為關鍵嫌疑人。然而，黃明志自事件爆出後便未再露面，警方晚間更發布通緝令，直言「目前仍無法與他取得聯繫，我們相信他已經潛逃」。此時，「最強奶媽」謝薇安也透露，稍早收到網友私訊爆料，指稱黃明志疑似逃往某地，引發熱議。民視 ・ 8 小時前
黃明志兩月未返家！父親鬆口談最後通話 謝侑芯案轉向謀殺調查「他在吉隆坡等待調查」
根據大馬華文媒體《中國報》報導，當地記者4日午間前往黃明志位於麻坡的老家訪查，由其父親黃安熙親自應門。黃安熙是當地資深歌唱比賽評審，他透露兒子已約兩個月未返家，並坦言自己對案情所知不多。針對吉隆坡總警長法迪爾拿督（Datuk Fadil）宣布警方援引《刑事法典》第302...CTWANT ・ 15 小時前
黃明志沒出境「人間蒸發」警方找不到人！打給爸爸「喊這9字」掛斷
娛樂中心／巫旻璇報導31歲「護理師女神」謝侑芯上月22日被發現陳屍於馬來西亞吉隆坡一間飯店浴缸內，原被視為心臟問題猝逝，案情近期急轉直下，馬國警方將案件從意外調整為謀殺方向偵辦。最新消息指出，黃明志交保後至今行蹤不明，其手機關機，截至當地時間下午1時50分，人仍未到案，目前已展開追查行動。民視 ・ 14 小時前
山崎貴最新哥吉拉電影曝光！命名為《哥吉拉-0.0》
日本電影《哥吉拉-1.0》2023年推出時掀起熱潮，更獲得奧斯卡最佳視覺效果的肯定，如今導演山崎貴公開最新一部電影片名為《哥吉拉-0.0》。許瑞麟｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 10 小時前
壯大資產管理 迎向黃金年代》借鏡日本 台灣放眼多地金融特區
政府積極推動台灣成為亞洲資產管理中心，呼應此一攸關台灣轉型的重大政策，工商時報4日舉辦「壯大資產管理 迎向黃金年代」台北場論壇。其中首場高峰對談討論「國際金融變局下的台灣轉型策略」，第一線的金融業高層提出多項主張，包括未來可仿效日本，在各縣市建立多個金融中心，讓台灣的金融能量展現最大效益；強化人才培育，並以「目標導向型投資策略」，滿足退休與穩定收益的需求，讓投資結構更健全、資金運用更有效率等具體建議。工商時報 ・ 3 小時前
遭親藍粉專嗆「最該被淘汰」 黃敬平怒：若能停止內鬥，我願退黨！
國民黨桃園市議員黃敬平近日再度捲入黨內風暴。親藍粉專「政客爽」昨（3日）晚發文，火力全開痛批黃敬平，指控他在國民黨正遭逢「大罷免」危機期間，卻頻頻在綠營政論節目上「訕笑自己人」，配合製作單位奚落同黨陣營與同縣市議員。政客爽」直言，黃敬平這種「咖小」是國民黨最該被淘汰的對象，並認為他存在於綠營節目的價值，就是配合節目需求唱和，而非全力幫自己人辯護。三立新聞網 setn.com ・ 7 小時前
台肥董事會全票選出張滄郎接董事長、吳音寧沒出席
[Newtalk新聞] 台灣肥料公司原本內定前北農總經理吳音寧接任董事長，不過，外界反彈聲音甚大。昨晚臨時發布由總經理張滄郎接任董事，並於今(4)日董事會全票選出張為董事長。而吳音寧今日沒有出席董事會，選擇在臉書發文稱，「政治的口水，是一時的，很快就過；不管在什麼位置，我們都要一起，繼續努力，勇往向前！」 台灣肥料公司於10月31日晚間公告，大股東農業部改派法人董事代表人，原代表人李孫榮改派為行政院中部聯合服務中心副執行長吳音寧，自10月31日生效。外界推定，吳音寧將接任董事長，原任董事長李孫榮則提前卸任，人事布局引發外界質疑。吳音寧則透過臉書表示，不管下禮拜董事會召開後，誰擔任董事長，最重要的，還是農民和員工的權益。台肥是一家上市公司，所有人事安排，都必須依照公司法的規定。 不過，台肥昨天深夜9點多公告台肥法人董事代表人異動暨董事變動，其中台肥總經理張滄郎接法人董事，吳音寧董事長任命似乎生變。行政院長卓榮泰今日上午受訪表示，國營事業的董事長選任都有法定的程序，台肥公司今天會召開董事會。董事會的最後的決定才是該公司最終的決定。 台肥公司也於今日召開董事會，通過由總經理張滄郎接任董事長，新頭殼 ・ 17 小時前
「護理女神」謝侑芯浴缸猝死真相不單純？黃明志驗出4毒 法醫高大成揭「致命關鍵」
31歲台灣網紅「護理女神」謝侑芯驚傳在馬來西亞吉隆坡五星級飯店離奇身亡，同行的馬國歌手黃明志被搜出9顆搖頭丸、尿液檢測對4種毒品呈陽性反應，整起命案疑雲密佈。警方現已將此案朝「謀殺方向」偵辦。對此，知名法醫高大成直言：「年輕女性若沒有特殊疾病卻突然猝死，是非常不尋常的！」鏡週刊Mirror Media ・ 14 小時前
128萬人照過來！高齡換照新制 明年5月上路
交通部公路局10月推出「駕照管理三策略」，其中高齡換照年齡下修至70歲新制將於明年5月上路，估約128萬人需換照。交通部長陳世凱4日表示，換照並非重新考照，這項政策是為保障長者行的權利及安全駕車，並非禁止長輩開車。工商時報 ・ 3 小時前
多人運動1／周湯豪深夜男女同樂被拍 公園綠地吞雲吐霧已違法
10月16凌晨零點，本刊直擊周湯豪和4名球友一起在台北市內湖某公園網球場揮拍打球，他在休息時還一直拿著手機，似乎正忙著回應社群上的粉絲問答，相當會把握時間。1點半，一名男球友先離開，周湯豪與另一男性同隊和2個女球友對打。相較以往媒體多次捕捉到周湯豪三更半夜泡酒吧...CTWANT ・ 1 小時前
普發1萬明登記！最快下週入帳 眾人心裡「兩樣情」
普發1萬元現金登記5日起跑！身分證尾數分流登記，最快11日入帳。網友討論用途兩樣情，有人規劃旅遊、買票、餐廳大吃，也有人無奈表示只夠繳房租、學費、生活帳單。三立新聞網 setn.com ・ 9 小時前
快訊／黃明志出現了！捲謝侑芯命案遭通緝 深夜現身曝行蹤：我不會逃
31歲台灣網紅「護理女神」謝侑芯在馬來西亞猝逝，案件持續擴大延燒，牽扯出大馬歌手黃明志涉毒等風波，4日傳出黃明志失聯並且被通緝，經紀人也出面發聲表示找不到人，對此黃明志在今（5）日深夜發文了，公開表示自己不會逃。三立新聞網 setn.com ・ 5 小時前
一圖看懂／記憶體拉回佈局？ 台廠9檔可期
在AI趨勢下CSP廠資本支出持續投入，加上美國星際之門，記憶體產業產生結構性偏移，福邦投顧報告指出，記憶體產業從DRAM邁向DDR5+HBM、HDD轉向SSD（尤其是QLC SSD與TLC SSD等）。據Gartner（2025/09）研調數據顯示，DRAM端與NAND端位元需求短期將呈現逐季性增長。而從各關鍵大廠合計以及市場端貢獻推估，2025年NAND、HBM與傳統DRAM（不含HBM）整體市值約1,870.47億美元，2026年成長至2,524.25億美元，YOY+34.8%，2027年預估也將持續成長。三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前
足球運彩分析》11/5 皇馬、利物浦新教練組合首次對決 裁判要素藏玄機！
去年歐冠改制，32強小組賽轉變為36強聯賽制，有些實驗性質的第1年，可以說成功也可以說不成功。在這個聯賽階段，因賽制增添了許多強強對話，但因為32支隊伍在進行8場比賽後前24名球隊基本都還有晉級最後16強的機會，這些強強對話也就出現了許多隊伍強但派出半主力陣容來相抗的情況。Yahoo運動運彩通 ・ 15 小時前