黃明志爆捲命案！謝侑芯經紀人再發聲：你在隱瞞什麼？

「護理系女神」謝侑芯日前在馬來西亞工作猝逝，享年31歲，未料今（2）日歌手黃明志被爆出現在死亡現場，甚至還驗出4種毒品成分陽性反應，不過他本人駁斥傳聞，對此，謝侑芯經紀人Chris再度發聲，控訴得到的消息始終前後矛盾、互相衝突，至今仍無法得到一致的答案。

謝侑芯經紀人Chris聲明：

在過去的數日裡，我親自委託私人調查人員，並多次聯繫馬來西亞警方，試圖釐清侑芯離世的真相。

然而，我們得到的訊息始終前後矛盾、互相衝突，至今無法得到一致的答案。

出於對家屬與真相的尊重，我一直保持沉默，不願發表任何未經證實的說法。

我們原先被告知，她的離世是因「心臟驟停」所致，是一場意外。

但如今，馬來西亞警方的正式聲明揭露出一個完全不同的事實版本——與先前的說法，以及黃明志在公開場合所發表的聲明，明顯矛盾。

你的言論與警方的正式報告完全對不上。

這樣的落差，不僅令人震驚，也讓所有關心侑芯的人感到憤慨。

你為什麼要在公開聲明中說出與警方報告完全不同的內容？

你在隱瞞什麼？你還有多少沒有說出的真相？

我們從未見過侑芯接觸過毒品，也從未聽聞她有任何相關行為。

我對她的人格與品格深信不疑。

因此，我必須在此嚴正發問：

那包疑似毒品的來源是什麼？是你提供給她的嗎？你是否誘導她、欺騙她或強迫她服用？

請你正面回答：你是否說謊？你是否隱瞞了事實？

這起事件周圍，顯然存在著重重疑點與神秘的誤導。

無論這些混亂的資訊是出於誤解還是刻意的隱匿，都嚴重阻礙了真相的揭露，也讓我們在尋求答案的過程中一再受阻。

截至目前，我尚未收到侑芯家屬對此事件的任何正式意見或統一回覆。

家屬目前仍深陷震驚與極度悲痛之中，暫時無法回應外界。

出於對他們的尊重，我僅以個人身分發表此聲明——作為一位長期與她共事、深知她為人的朋友，我有責任替她尋求公道。

我在此鄭重呼籲：

我們要求真相，我們要求正義。

我將持續與私人調查單位、法律顧問與馬來西亞相關部門全面合作，

直到所有事實被揭開、所有謊言被揭穿為止。

公眾有權知道真相，侑芯有權得到正義。

我們不會停止，直到真相大白



