黃明志爆染毒不認罪！雪碧慟喊「字字不提逝者」 怒嗆聲：鬼才真是鬼才

娛樂中心／彭淇昀報導

馬來西亞籍歌手黃明志去年10月底捲入「護理系女神」謝侑芯猝逝案，當時身上被查出疑似毒品的藍色藥丸，初步尿檢更呈現4種毒品反應，被依馬來西亞《危險毒品法令》「持有毒品」及「濫用毒品」罪嫌起訴；其中吸毒案已於上月22日因尿檢呈現陰性，獲判無罪當庭釋放。昨（19）日擁毒案首度開庭，他針對指控全數不認罪。對此，謝侑芯閨密「雪碧」在臉書發文怒開嗆。

黃明志（左）捲入謝侑芯（右）命案，閨密雪碧（中）多次為她發聲。（圖／翻攝自真雪碧 無雙ss、黃明志臉書）

黃明志昨日上午出庭擁毒案，根據《中國報》報導，檢方將最初指控他持有疑似搖頭丸的藍色小藥丸，改為持有冰毒，若罪名成立，將面臨10萬元令吉（約新台幣77萬元）以下罰款或5年以下有期徒刑，或兩者併科；此外，檢方追加持有「西地那非」（俗稱威而鋼）的指控，若罪名成立，將面臨5萬元令吉（約新台幣38萬元）以下罰款或5年以下有期徒刑，或兩者併科。

事後，黃明志在臉書發出黑底白字，強調自己尿液檢驗結果並無這2種毒品成分，「壯陽藥裡含有『冰毒』成分，這種邏輯就好像…止瀉藥裡含有瀉藥、安眠藥裡含有咖啡因、解酒藥裡含有酒精、​美白液裡含有助曬劑，這種新聞還有人相信，重點我的尿液檢驗裡面兩樣都沒有」。

而謝侑芯生前閨密「雪碧」方祺媛在臉書憤怒發文表示，「真的神扯，在馬來西亞一條人命沒了，就這樣帶過，到了現在還在做新聞流量，字字不提逝者，只自嘲自己藥的事，鬼才真是鬼才，希望你午夜夢裡，不要夢到芯來索命！」

全案預計於3月5日再度開庭審理。黃明志也表示，感謝各界的關心，昨日僅為起訴後首度開庭，官司尚未正式開打，「接下來我們會加油的！努力」。

