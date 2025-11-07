黃明志爆游泳偷渡新加坡！傳偏愛第三性公關 經紀人不忍出面打臉了
娛樂中心／台北報導
31歲「護理系女神」網紅謝侑芯上月在馬來西亞五星級飯店猝死，死前疑與大馬歌手黃明志有性行為，現場發現藍色藥丸和毒品。黃明志5日凌晨現身投案。國民黨桃園市議員黃敬平近日上節目指出，黃明志在投案前跑到新山，恐怕是要偷渡到新加坡，兩岸距離850公尺，游泳兩分鐘就能過去。節目播出後，慘被許多馬來西亞網友打臉酸爆。而黃明志經紀人也發文回應了。
針對黃明志在投案前，為何跑到馬來西亞新山，是要找桶子出去嗎？國民黨桃園市議員黃敬平近日上《57爆新聞》竟說：「還蠻容易的，由於新加坡和新山只有一水之隔，柔佛海峽兩岸也就距離850公尺不到1公里，就算不過橋，游泳兩分鐘就能過去，同時邊防也沒有那麼的嚴謹。過往曾有34歲的印尼男子，嘗試用垃圾袋變浮板，游泳偷渡到新加坡成功。 」
如今對於外界指稱黃明志偏愛「第三性公關」，又有名嘴扯他想游泳偷渡，經紀人發文直呼：「越來越扯，偏愛人妖都來了，我們頂多在A辣的選美比賽，在芭塔雅出現，一個只愛大奶妹的大直男，並無這愛好。」並氣說：「最好明天出現他超愛X火星人，偏愛人獸交。」至於名嘴亂爆料黃明志企圖游泳偷渡，經紀人說：「我都不知道他會游泳。」
