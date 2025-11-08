黃明志爆特愛第三性公關！經紀人首發聲「揭他私生活癖好」
馬來西亞歌手黃明志近日因涉入台灣網紅謝侑芯命案遭警方扣留，事件持續延燒。網上接連流出多項傳聞，甚至有消息指他在泰國旅遊期間偏好第三性風俗業者，引發外界熱議。對此，黃明志經紀人林郁杰出面回應，嚴正否認相關指控，直言：「他只愛大奶妹，根本沒有這種愛好。」
據悉黃明志除了有固定伴侶外，仍經常與小模、網紅保持曖昧關係；《鏡週刊》指出，一名圈內人士透露黃明志曾多次遠赴泰國「尋歡」，熱衷當地第三性風俗業者。熟悉內情的友人無奈表示：「他生活太複雜了，我們普通人真的碰不得。」
友人甚至驚爆黃明志曾組成「泰國黑團」，號召友人同行並立下「不准外洩」毒誓，「那趟旅程絕對不是一般觀光客會去的地方」。對此，林郁杰強調傳聞毫無根據，語帶無奈地說：「他只愛大奶妹，一個只愛大奶妹的大直男，怎麼會有那種偏好？」他並補充：「未來若再出現這種荒謬謠言，我也不會感到意外。」
另外，對於MV製片人張元瀚連日來指控黃明志「在業界風評極差」，林郁杰也罕見動怒反擊：「我實在看不懂，接了又幹，看人出事就出來下馬威的？我邏輯自認沒問題，那位YouTuber出歌是一直燒自己錢的？你不爽可以不要拍，不是拍了又要罵。」目前黃明志仍在配合警方調查，經紀團隊呼籲外界理性看待，勿再以未經證實的傳聞干擾案件進展。
