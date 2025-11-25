黃明志爆私約辣模！「組暗黑泰國團」經紀公司359字發聲

黃明志今（25日）遭週刊爆料私約辣模、組暗黑泰國團。（圖／翻攝自黃明志臉書）





馬來西亞歌手黃明志日前捲入台灣網紅謝侑芯命案，因證據不足而獲警方口頭保釋，如今距離保釋結束僅剩最後一日，今（25）日週刊爆料，黃明志以工作之名私約辣模，邀約女性網紅到深夜獨處，對此，雙方經紀公司稍早也正式發布聯合聲明駁斥。

根據《鏡週刊》報導，黃明志以拍攝MV為由趁機「選妃」，不僅邀約60萬追蹤的性感辣模半夜獨處，更指出黃明志喜歡找好友一同赴泰國進行暗黑行程，消費當地知名的第三性風俗業者，讓好友無奈表示：「 他的生活實在是太複雜了，不是我們一般人可以碰的，久而久之就漸漸遠離他。」

對此，雙方經紀團隊發布聯合聲明表示「無稽之談，請勿亂傳！」聲明中提到，「該篇報導中多數內容為捕風捉影、惡意拼湊，與事實嚴重不符。尤其提及的許多細節，不僅時隔已久，且敘述幾乎是子虛烏有、混亂錯寫。」強調報導中所提及的性感辣模對於內容深感不解，「毫無根據的內容被放大渲染，感到遺憾。」

經紀公司也提出關鍵事實反駁，「當天該女藝人是在公司進行的是企劃溝通與專案研討，與「面試」一事完全無關。況且，兩間經紀公司基於同一個製作團隊，若要安排角色出演，根本沒有所謂面試的必要，公司直接放入名單即可。因此，該篇爆料內容的邏輯根本是荒謬無比」。

經紀團隊也呼籲：「不應讓這些缺乏根據、甚至扭曲事實的流言，來抹煞藝人與幕後工作人員所付出的專業與心力。我們共同呼籲所有媒體應當恪守新聞倫理，對消息來源進行嚴謹的查證，避免以煽動性的內容誤導視聽。」



