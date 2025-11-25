黃明志爆「偏愛第三性」！他揭泰國黑暗行程：非一般人可碰

娛樂中心／張予柔報導



馬來西亞歌手黃明志捲入台灣網紅謝侑芯命案，因案發當下與死者同房、又被驗出毒品陽性反應，被以謀殺、毒品等罪二度延扣，不過因警暫無證據顯示他涉案，最後獲得口頭保釋。隨著案件持續受到關注，他過去推出的歌曲〈偷偷〉也被重新討論，MV裡出現大量性感橋段再度被外界視為他「內心世界」的寫照，而他在泰國旅遊時的特殊嗜好更再度被提起，引發外界議論。





黃明志過去的MV被指出肢體語言到畫面氛圍都相當挑逗，被粉絲笑稱「完全拍出他的幻想世界」。（圖／翻攝自 Youtube頻道《黃明志》）

〈偷偷〉MV的拍攝風格大膽，黃明志在劇情中被多名火辣女演員包圍，從肢體語言到畫面氛圍都相當挑逗，歌詞也充滿性暗示，被粉絲笑稱「完全拍出他的幻想世界」。根據《鏡週刊》報導，他身邊友人透露，「他的生活太複雜，不是一般人能接觸的，久了大家也慢慢拉開距離」。

台灣AV女優翁雨澄（娃娃）爆料和黃明志約砲，並透露他曾拿「快樂水」給她喝。（圖／翻攝自翁雨澄IG）

週刊指出，黃明志喜歡邀請友人到泰國旅遊，但內容並非一般觀光行程，而是具高度隱私、需要「團員互相信任」的黑暗行程。據了解，他的特別愛好，是消費當地知名的第三性風俗業者。同團友人更透露，每次出行前大家都會「發毒誓」不可以把事情講出去，也讓人更好奇究竟發生過什麼。

黃明志曾把自己對泰國的情感寫進歌曲〈泰國情哥〉。（圖／翻攝自 Youtube頻道《黃明志》）

黃明志甚至曾把自己對泰國的情感寫進歌曲〈泰國情哥〉，外界也因此揣測他的口味相當多元。針對網路傳言指他偏好「第三性風俗業者」，黃明志經紀人則嚴正否認，稱他是「一個只愛大奶妹的大直男，並無此愛好」。





