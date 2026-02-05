黃明志獅子大開口討跑車豪宅 遭廠商狠嗆：回拘留所吧

黃明志推出短影音節目《鬼才打工》。（亞洲通文創提供）

大馬鬼才黃明志去年捲進命案、染毒風波，經調查後無罪釋放，他復工後動作頻頻，不僅推出賀歲歌曲，還有全新短影音節目《鬼才打工》，他在最新一集前往台灣汽車鍍膜品牌挑戰，體驗打工日常。

影片中，黃明志展現「最皮實習生」本色，開出希望薪資時竟獅子大開口，要求必須供得起「跑車、豪宅、每個月帶女友去歐洲旅遊」，讓現場氣氛一度尷尬。

在體驗鍍膜過程中，黃明志質疑為何要在濕車上噴產品，遭到對方連珠炮式的反駁：「噴少少可以噴很多次，省錢又省力！我們可以噴 10 次，你可以嗎？」被嗆聲後的黃明志只能尷尬自嘲：「我控制不到的嘛，有時候噴少少，有時候噴多多」。

廣告 廣告

黃明志推出短影音節目《鬼才打工》。（亞洲通文創提供）

當廠商代表介紹「頂規」產品時，黃明志隨口詢問：「這個是 Made in China 嗎？」對方立刻嚴肅糾正：「Made in Taiwan，OK？」現場火藥味十足。

黃明志的實習表現也員工集體搖頭，面對他吊兒郎當的樣子，員工直言：「這人做事不行，工作態度不好，三三兩兩的（散漫）」。廠商代表更是一點面子都不給，當著鏡頭狠批：「我覺得他比較適合回去 lokap（拘留所）」。

更多中時新聞網報導

動力火車出新單曲 天心洩曾思念尪看身心科

第68屆葛萊美 肯卓克拉瑪抱5獎

UBA》健行王鼎鈞絕殺 查傑大三元白搭