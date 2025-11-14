黃明志獲保釋社群發文 稱已盡力搶救謝侑芯

（中央社記者吳昇鴻新加坡14日專電）馬來西亞歌手黃明志捲入台灣網紅謝侑芯命案，遭警方拘留數日後獲釋，他今天在社群媒體發文說，看著一個人在面前離世很難過，「已經盡全力搶救了，但卻無力回天」。

黃明志下午在社群媒體發文表示，經歷9天的拘留終於出來，「這是我經歷過時間最長的一次Lokap（拘留），加上事發的第一和第二天，我一共面對了6組警察的拘留調查，每天超過8個小時，最長的一次是15個小時」。

他指出，參與調查的包括刑事調查部、重案組、毒品調查部、皇家販毒調查部，還有全國總警長的特別行動小組，「他們用了不同的方式反覆地幫我錄口供，也用各種科技手段做了詳盡的調查和資料整理，抽絲剝繭，非常專業」。

廣告 廣告

他補充說，第一次看著一個人在面前離世很難過、無助與震驚，「我已經盡全力搶救了，但卻無力回天」。

馬來西亞「星報」（The Star）等媒體報導，黃明志昨天已經獲得保釋。

大馬警方10月22日接獲報案，指一名台灣女性在飯店房內失去意識，黃明志也在場，並被警方搜出身上有疑似含有毒品的藥丸而被逮捕；針對擁毒和濫用毒品指控，黃明志否認有罪，繳交保釋金後獲准保釋外出。

馬來西亞警方本月5日表示，獲法院批准扣留黃明志6天以利偵辦案件，後又延長3天，累計9天。

大馬媒體報導，檢方指出暫無證據顯示黃明志涉入網紅謝侑芯命案，因此他於扣留期滿後暫時獲釋。不過若日後出現新證據，檢方仍可依法對黃明志採取法律行動。（編輯：唐聲揚）1141114