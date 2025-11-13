黃明志獲保釋首露面！15年女友「不離不棄」畫面曝光

娛樂中心／楊佩怡報導

馬來西亞歌手黃明志捲入台灣網紅謝侑芯命案，馬國檢察總長丹斯里莫哈末杜蘇基12日證實，目前暫無證據顯示黃明志涉及此案，將在今（13）日延扣屆滿後獲警方保釋，消息一出引發外界熱議。稍早大馬媒體捕捉到對黃明志不離不棄的「正牌女友Sarah」與律師等人來到金馬警區總部，而黃明志也在稍早獲保釋步出警局，其正片照也隨之曝光。





黃明志獲保釋出警局「正片照曝光」！15年正牌女友「緊跟在後」畫面全被拍

黃明志（右）捲謝侑芯（左）命案，由於沒有直接證據，因此大馬警方宣布黃明志將在今天釋放。（圖／翻攝自謝侑芯IG、黃明志臉書）

根據馬來西亞《中國報》報導，大馬總檢察長丹斯里莫哈末杜蘇基指出，截至目前，警方的調查報告尚未發現任何線索能將黃明志與謝侑芯的死因產生連結，「沒有證據顯示嫌犯涉及致死」；將在今（13）日延扣屆滿後獲警方保釋。同時吉隆坡總警長拿督法迪爾強調，警方一旦接獲死者謝侑芯的解剖報告後，將會重新調查報告，呈交副檢察司，作下一步定奪。

黃明志獲保釋出警局「正片照曝光」！15年正牌女友「緊跟在後」畫面全被拍

黃明志多年前曾在臉書發出與女友Sarah（紅圈）的合照，不過他則將女友打上馬賽克、保密到家。（圖／翻攝自黃明志臉書）

不過，黃明志在重獲自由之前，曾要求到醫院進行身體檢查。據了解，大馬警方指出，黃明志今天中午要求到醫院做詳細的身體檢查，警方隨後將他載往吉隆坡中央醫院。此外，大馬媒體還拍到約下午2時左右，一輛黑色轎車開進金馬警區總部，車內有3男1女，包括黃明志的代表律師鄭清豐和黃明志交往10多年的女友Sarah。

從現場畫面可見，女友Sarah身穿白色上衣、戴眼鏡、綁馬尾，並低調戴上口罩，與律師一同處理黃明志保釋的事宜。根據最新消息指出，黃明志在稍早15時47分，步出金馬警區總部；畫面中可見，黃明志身穿咖啡色條紋上衣，頭戴帽子並戴起口罩，低調走出警局，女友Sarah則是在他身後陪伴他。

