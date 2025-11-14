黃明志獲自由再提謝侑芯 喊「職業沒貴賤」網：什麼意思？



娛樂中心／徐詩詠報導



網紅謝侑芯日前赴馬來西亞工作卻意外猝逝，失去意識當下，同房的歌手黃明志不僅涉嫌持毒，還被驗出多種毒品反應，警方一度往謀殺罪偵辦。不過，黃明志至今堅決不認罪，強調女方的死與他無關。消息曝光後引發外界關注。黃明志後續因證據不足獲釋，今（14）日稍早他在社群平台發聲，其中一段要外界別批判網紅謝侑芯，並點出「職業是不分貴賤的」，意外掀起討論。

黃明志遭拘留9天後重新獲釋，他今日在臉書指出：「經歷9天的拘留，我終於出來了。這是我經歷過時間最長的一次。」對於謝侑芯在自己面前離世，黃明志大嘆：「我很難過，很無助，也很震驚，我已經盡全力搶救了，但卻無力回天。這個畫面將永遠永遠留在我的腦海中。」不過，他在文末提到：「最後，希望大家不要再對往生者進行網路暴力，職業不分貴賤。」

謝侑芯在大馬期間猝逝，同房的黃明志被捕後因證據不足暫時獲釋。（圖／翻攝謝侑芯、黃明志IG）





黃明志此時說的「職業不分貴賤」，讓不少網友感到好奇，紛紛留言：「這好像有什麼含意」、「故意這樣寫的，結尾和上文完全沒有連貫性」、「剛也在想他是什麼職業」、「這句話的職業是？」、「叫人不要網暴，但還是忍不住說句話去讓人聯想死者生前是個怎樣的人，到底是誰在看不起誰，誰在網暴呢？」、「你自己最後一句，很傷死者啊」。

黃明志文末提及謝侑芯，並稱職業不分貴賤，讓網友好奇他真正用意。（圖／翻攝黃明志臉書）





眼見大量網友質疑最後一句的用意，黃明志於發文27分鐘後修改貼文，寫下：「最後，希望大家不要戴著有色眼鏡看待別人的職業，拍OF（成人內容平台）不代表她就是不正經的人，請不要再網暴往生者了。」













《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」《民視新聞網》提醒您：莫逞一時樂，遺害百年身！拒絕毒品，珍惜生命！健康無價，不容毒噬。《民視新聞網》提醒您：不良行為，請勿模仿！

