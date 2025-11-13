黃明志獲釋倒數！謝侑芯好友質疑「沒有謀殺但過失致死有吧」

黃明志（左）捲入謝侑芯命案持續延燒。翻攝namewee、irisirisss900 IG

馬來西亞歌手黃明志捲入台灣網紅謝侑芯命案，案件持續發酵。馬來西亞檢察總長丹斯里莫哈末杜蘇基昨（12日）證實，黃明志今將以「警方擔保」形式獲釋；對此，謝侑芯的摯友、網紅謝薇安坦言感到意外，希望黃明志能老實交代整個事發過程。

杜蘇基指出，警方目前尚未掌握任何能直接將黃明志與謝侑芯死因連結的證據，強調「沒有證據顯示嫌犯涉及導致死者死亡」。因此，在符合法律程序的前提下，黃明志將暫時解除拘留，但仍需配合後續偵查。

廣告 廣告

據《星洲日報》報導，消息傳出後，謝侑芯的摯友、網紅謝薇安受訪坦言對警方的決定感到意外，仍尊重大馬司法制度與警方的專業判斷。不過她表示，黃明志當時人在現場，希望他能「老實交代整個事發過程，讓真相早日水落石出」。謝薇安隨後也在IG限時動態發文，黑底白字留下耐人尋味的一句「沒有謀殺，但過失致死是有的吧」？似暗示案件仍有許多疑點。

謝薇安希望黃明志能說出事發過程。翻攝IG@missingvivian

此外，據《中國報》報導，家屬特別從台灣寄回馬來西亞的證物，其中包括1只行李箱與2支手機，金馬警區主任沙扎里助理總監表示，警方已尋求武吉阿曼刑事罪案調查局技術支援（D6）組技術人員，協助查看黃明志、謝侑芯手機的內容，「不是隨便每個人都可以操作的，如果有權限，想打開什麼都行」，但似乎沒有從中發現可疑證據。

對於黃明志今將獲釋，謝侑芯家屬代表律師直言：「但這不代表，這個案件已經在這時候結束了。」接下來會繼續與警方跟進這個案件；而另一方面，黃明志的代表律師鄭清豐則表示，團隊尚未接獲任何官方通知，僅從新聞報導得知將獲釋的消息，強調「會隨時待命，配合警方後續的指示」。謝侑芯命案至今持續牽動兩地輿論焦點，大馬警方的每一步動作都受到密切關注。

廣告 廣告



回到原文

更多鏡報報導

百萬人氣女歌手宣布懷孕 巨肚照曝光！孩子的爸不露面

簡廷芮捲不倫疑雲！老公遭抓「IG貼文只出現3次」 連王子都不如

大反轉！黃明志涉謝侑芯命案將獲釋 馬國總檢察長：無證據顯示致死嫌疑