黃明志獲釋哀悼謝侑芯！喊話「拍OF不代表不正經」 雪碧發聲：最後的體面

大馬歌手黃明志日前捲入台灣網紅謝侑芯猝逝案，在歷經馬來西亞警方二度扣押9天後，因尚未有證據顯示死因與他有關，13日已在警方擔保下獲釋（口頭保釋）。昨（14）日他也在社群坦言，自己對於謝侑芯的死感到難過跟無助，呼籲大家不要再網暴往生者，「拍OF不代表她就是不正經的人」。對此，謝侑芯生前好友雪碧（方祺媛）在看完貼文後也發聲回應了。

黃明志（右圖）13日已在警方擔保下獲釋，昨日也在社群呼籲大家「拍OF不代表她就是不正經的人」，對此雪碧（左圖）也發聲了。（圖／當事人IG）

雪碧透過臉書表示，事情過那麼多天，「我累了，芯也累了，她只是難過沒辦法繼續在這個世界上過美好的生活！」她指出，對已逝者而言，追究跟漫罵仇恨值已不是解決問題的方法！坦言黃明志就是協助家屬處理後事，並給予最大協助。

雪碧說道，「黃最後的一句，就是給芯最後的體面，因為芯的單純我們都是知道的，一切警方會調查」，最後也向大家喊話，希望能夠給已逝者及家屬一些尊嚴，現在正是周遭的朋友該往前進的時候，「好好過好我們的生活」。

雪碧透過臉書發聲，「黃最後的一句，就是給芯最後的體面，因為芯的單純我們都是知道的，一切警方會調查」。（圖／雪碧臉書）

