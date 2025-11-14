黃明志獲釋後首發文！237字刻意強調「警方專業」避談2大關鍵細節

娛樂中心／綜合報導

馬來西亞「護理系女神」謝侑芯4日驟逝後，案件一度被警方改以「謀殺罪」偵辦，引發各界高度關注。歷經數日調查，大馬警方13日表示「目前無證據顯示黃明志涉案」，將其依法釋放。黃明志於今（14）日在獲釋後首度於臉書發文，然而他在敘事中刻意避開的兩大關鍵，反而成為外界質疑焦點。

黃明志在貼文中大量篇幅描述「警方調查的規模」與「自身承受的困境」，包括刑事調查部、D9重案組、毒品調查單位及特別行動小組等皆介入「很專業」。他稱，警方運用各種科技手段反覆錄供、抽絲剝繭，並形容這是他「時間最長的一次Lokap」。

黃明志（右）昨日下午獲釋後步出警局。（圖／《中國報》提供）

然而，聲明似乎要強調「他沒有吸毒」的暗示，卻又完全沒有提檢驗結果，也未提及案發當下的任何具體細節，包含案發前的行為、雙方當日接觸的目的、發現異狀的確切時點與報案過程，通通被刻意留白。以犯罪學中的「嫌疑人敘事偏差模型」觀察，涉案者若以情緒感受取代事件細節，往往是為避免自身行為與死亡結果之間形成可檢驗的因果關聯，更可能刻意跳過可能引發外界聯想的行為責任，被視為嫌疑人敘事中最敏感的迴避區塊。

此外，黃明志也未交代與謝侑芯在案發當天「為何同處一室？」僅提到她「盡全力搶救了，但卻無力回天」。是為工作接觸？私人邀約？抑或另有原因？此次見面是否事先約定？這些在「犯罪動機判讀中」至關重要的背景脈絡，在其聲明中完全沒提。以犯罪學標準，嫌疑人避免描述與死者之間的「接觸目的與關係」，通常被解讀為避免激發外界對案件動機的推論，也是危機聲明中最常見的迴避策略。

