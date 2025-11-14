黃明志獲釋後首談謝侑芯命案 悲嘆「已盡全力搶救」：畫面永留腦海

馬來西亞歌手黃明志捲入台灣網紅謝侑芯命案，遭警方拘留調查9天，因查無涉案證據獲釋。今（14）日黃明志於社群發文，提及當謝侑芯過世時已經全力搶救卻無力回天，「第一次看著一個人在我面前離世，這個畫面將永遠留在腦海中。」

黃明志發文全文： 經歷9天的拘留，我終於出來了，這是我經歷過時間最長的一次Lokap，加上事發的第一和第二天，我一共面對了6組警察的拘留調查。 每天超過8個小時，最長的一次是15個小時，參與調查的包括刑事調查部、D9重案組、D.W.Lokap拘留所、D.W.毒品調查部、皇家販毒調查部，還有由全國總警長特遣的「特別行動小組」，他們用了不同的方式反覆地幫我錄口供，也用各種科技手段做了詳盡的調查和資料整理。抽絲剝繭，非常專業。 第一次看著一個人在我面前離世，我很難過，很無助，也很震驚，我已經盡全力搶救了，但卻無力回天，這個畫面將永遠永遠留在我的腦海中。 最後，希望大家不要再網暴往生者了，職業是不分貴賤的。

