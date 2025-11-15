黃明志獲釋發聲「這六字」引撻伐 謝薇安：良心譴責會跟你一輩子
社會中心／綜合報導
大馬歌手黃明志捲入台灣網紅謝侑芯的命案，在9天的居留跟偵訊之後，13號因為沒有明確證據被釋放，經過一天沉澱，黃明志獲釋後首度發文，說第一次看一個人在面前離世，強調已經盡全力搶救，也呼籲不要往暴往生者。但"職業不分貴賤"這句話引發網友批評，謝侑芯也罵"越描越黑"後，他悄悄改了發文！
大馬歌手黃明志，在律師的陪同下離開警局，捲入台灣網紅謝侑芯命案的黃明志，遭二度延扣，因為沒有新證據顯示黃明志涉案，13號下午3點多在警方擔保下獲釋，重新獲得短暫自由，隔天首度發文！
黃明志獲釋發聲「這六字」引撻伐 謝薇安：良心譴責會跟你一輩子。（圖／民視新聞）
這是經歷最長的一次拘留，談到全國總警長特遣的特別行動小組，用不同的方式錄口供，也用各種科技手段調查非常專業。黃明志說，第一次看著一個人在他面前離世，很難過、很無助也很震驚，他盡全力搶救但無力回天，這個畫面會永遠留在他的腦海中。但被眼尖網友抓包，偷改貼文內容！
黃明志獲釋發聲「這六字」引撻伐 謝薇安：良心譴責會跟你一輩子。（圖／民視新聞）
原本最後一句話寫下，不要再網暴往生者了，職業不分貴賤，引來網友砲轟。黃明志似乎意識到講錯話，馬上修改文章，改成"希望大家不要再戴著有色眼鏡看待別人職業，拍攝大尺度作品，不代表謝侑芯就是不正經的人"，還是抵不住怒火！針對修改貼文，謝侑芯閨密最強奶媽開嗆，會"越描越黑"，曬出與黃明志的對話內容，說良心譴責會跟你一輩子；但好友雪碧說，黃明志這最後一句話，是給侑芯最後的體面。
大馬媒體指出，黃明志爸爸強調，不會再對兒子的事情，接受媒體訪問。現在檢方認定證據不足，但等謝侑芯的屍檢報告出爐後，真相恐怕就會逐漸清晰。
原文出處：黃明志獲釋發聲「這六字」引撻伐 謝薇安：良心譴責會跟你一輩子
更多民視新聞報導
館長怒了！挨轟生殖器小、找員工X館嫂 他反擊：曾遭性愛片威脅
走私蒜頭4.6噸闖金門 6台籍私梟遭訴
最新／九份老街遊覽車燒起來了！黑煙直竄駭人畫面曝光
其他人也在看
《娛樂世界》黃明志獲保釋暴瘦 15年女友現身護愛
【時報-台北電】馬來西亞歌手黃明志捲入台灣女網紅謝侑芯命案，已遭大馬警方延扣9天，由於尚無直接證據顯示黃明志涉及命案，黃明志13日在「警方擔保下獲釋」（口頭保釋），黃明志的律師及交往15年造型師女友Sarah等人昨下午赴金馬警局總部，隨後陪同黃明志一同搭車離開。 黃明志昨一現身警局頭戴咖啡色毛帽、口罩，整個人明顯瘦了不少。黃明志台灣經紀人證實黃明志昨下午3點保釋，至於保釋後最新狀況，經紀人未作回應。黃明志爆出捲入謝侑芯命案後，相關事件持續延燒，外界對真相眾說紛紜，不過黃明志日前在女友陪同下到案說明，昨保釋後，女友也在現場相伴，不離不棄。 吉隆坡警方表示，黃明志13日至26日期間，在警方擔保下獲釋，以等待取得死者的驗屍報告，待驗屍報告取得後，調查報告將會再次送交吉隆坡檢察總署進行審核；警方目前也還在破解黃明志與謝侑芯的手機內容，若有新的事證仍會採取相關應變措施。 黃明志因尿檢被驗出對4種毒品呈陽性反應，及在謝侑芯命案後被搜出身上有藍色小藥丸，因此遭指控持毒及吸毒2罪名，預計下月18日再開庭。（新聞來源：中國時報─記者許雅淳／台北報導）時報資訊 ・ 1 天前
快訊／黃明志獲釋首發聲！悲痛曝搶救謝侑芯內幕
快訊／黃明志獲釋首發聲！悲痛曝搶救謝侑芯內幕EBC東森娛樂 ・ 1 天前
黃明志悼謝侑芯喊「職業不分貴賤」！閨密不忍了 親上火線怒開轟
黃明志暫時獲釋後首發文，談謝侑芯出事時他的心情，「第一次看著一個人在我面前離世，我很難過，很無助,也很震驚，我已經盡全力搶救了，但卻無力回天，這個畫面將永遠永遠留在我的腦海中，最後，希望大家不要再網暴往生者了，職業是不分貴賤的。」其中一句「職業是不分貴賤」惹怒謝侑芯閨蜜謝薇安，她忍不住發文開嗆了。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
黃明志指謝侑芯「拍OF不是不正經的人」雪碧感嘆發聲：最後的體面！
「護理系女神」謝侑芯猝逝案持續延燒，日前被捲入案中的馬來西亞歌手黃明志，經警方調查後以「口頭保釋」身分暫時獲釋。14日，他首度在社群公開長文發聲，替謝侑芯緩頰：「拍OnlyFans不代表是不正經的人。」然而此話一出，引起各界熱議。謝侑芯的生前好友雪碧（方祺媛）隨即在臉書回應，感嘆「黃最後的一句， 就是給芯最後的體面」。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
眺島民宿|簡約風|80坪
不規則線條自由兜繞伸展，形成平緩溜滑梯，更圍塑出時而開闊，時而隱蔽的精巧洞穴，造就讓孩子樂不可支的遊樂場。一筆勾繪出這方優美天地的林永培設計師企盼孩子能在此盡情玩樂，而大人也可以找到屬於自己的休憩場所，釋放積累已久的的壓力。幸福空間 ・ 1 天前
《阿凡達》《魔法壞女巫》是影業救世主嗎？好萊塢「新常態」分析：電影王國 榮景如何再現？
上月的北美票房表現用「慘澹」形容一點也不為過，4.25億美元（約131.7億元台幣）創下自1997年以來最糟紀錄。事實上，今年的萬聖節周末尤其「嚇人」——周五至周日的票房僅 4900萬美元（約15億元台幣），創下「全年最差」周末紀錄。接下來，業界都在期盼本月上映的《魔法壞女巫：第二部》、《動物方城市2》與年底推出的票房霸主《阿凡達》系列最新續集《阿凡達：火與燼》，能提振市場。Yahoo奇摩電影戲劇編輯部 ・ 1 天前
連吃3天火鍋害脂肪肝！醫揭「3大地雷＝血管灌油」 喝藥膳湯也中鏢
天氣逐漸變冷，許多人愛吃火鍋暖身，但小心吃太多恐傷身。胃腸肝膽科醫師卓韋儒分享，一名患者立冬時連吃3天火鍋，導致膽固醇飆升，還患輕度脂肪肝。他建議，吃火鍋時應選擇少鹽的湯底，食材下鍋順序為「先菜後肉」，盡量不喝湯，想喝應趁「下肉前」舀清湯。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
台積電設廠預售屋建商毀約 法院判賠2822萬
台積電設廠預售屋建商毀約 法院判賠2822萬EBC東森新聞 ・ 1 天前
黃明志提謝侑芯喊：職業不分貴賤 閨密不忍回嗆了
娛樂中心／楊佩怡報導馬來西亞歌手黃明志捲入台灣網紅謝侑芯命案，被大馬警方依謀殺罪二度延扣，但警方暫無證據顯示黃明志涉及此案，因此在警方擔保下獲釋，獲得短暫自由，直至謝侑芯的屍檢報告出爐。重獲自由的黃明志今（14）日在臉書發文除了描述被延扣的這9天，接受調查的經過，更希望外界不要批評謝侑芯，直言「職業是不分貴賤的」，此話立刻引發熱議。對此，謝侑芯的閨密發文怒嗆黃明志：「好好說話很難嗎？」。民視 ・ 1 天前
不只吃魚！9大抗腦霧生活攻略：掌握麥得飲食原則＋動腦遊戲，50歲後記性照樣好～
年過50後，你是否常覺得「反應變慢、記東忘西、腦袋一片霧」？這些不是老化的必然，而是身體在提醒，大腦也需要營養與運動。根據《台灣失智症風險因子管理白皮書》指出，從40歲起預防失智最關鍵，其中飲食、運動與代謝管理是「護腦五守則」核心。以下九個日常習慣，讓你從餐桌開始清腦霧、顧記憶，活化思緒不打結。習慣......詳全文良醫健康網 ・ 1 天前
謝侑芯閨蜜公開私訊 疑似黃明志致歉截圖！悲嗆：抱歉換不回一條人命
歌手黃明志捲入「護理系女神」謝侑芯馬來西亞猝逝案，全案4日改以謀殺罪偵辦，歷經數日調查，大馬警方13日以「暫無證據顯示黃明志涉及此案」將黃明志獲釋。一直為好友之死奔波的網紅謝薇安，今（14日）在 Instagram 上曬出一段私訊對話，對話內容中發訊者多次表達歉意，強調並非刻意忽視消息，但被外界懷疑對方正是日前剛獲警方口頭保釋的馬來西亞歌手黃明志。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
「不明飛機殘骸」現蹤綠島海岸 軍方介入調查
綠島鄉民田鴻銘今（15）日下午先後在流麻溝出海口以及柴口浮潛區岸際，發現2片大型複合材料板，尺寸約長寬各200公分及300公分，「感覺像飛機蒙皮」。目前已通知海巡及軍方人員，預計明（16）日將派員搬回安檢所。中時新聞網 ・ 12 小時前
黃明志無證獲釋首發聲！認「全力搶救謝侑芯」震撼畫面：留在我的腦中
娛樂中心／巫旻璇報導大馬歌手黃明志因捲入台灣網紅謝侑芯猝逝案，被馬來西亞警方延扣9天，昨日（13 日）期滿後，由於尚無直接證據顯示他涉案，警方以「擔保方式」（口頭保釋）讓他暫時獲釋。重獲自由的黃明志稍早在社群發文，描述這 9天接受調查的經過，也首次談及案發當下的情景。民視 ・ 1 天前
謝侑芯閨密不忍了！「證實黃明志私訊」怒嗆：來一個我罵一個
謝侑芯閨密不忍了！「證實黃明志私訊」怒嗆：來一個我罵一個EBC東森娛樂 ・ 20 小時前
黃明志獲保釋！道歉謝侑芯閨蜜私訊疑曝光 她喊：換不回一命
「護理女神」謝侑芯猝逝案持續引發關注，其閨蜜、網紅「最強奶媽」謝薇安於14日在社群平台曝光一段疑似與黃明志的私訊對話，內容令人心痛，也再度掀起外界對此案的熱議。中天新聞網 ・ 1 天前
他「做2事」治好脂肪肝、高血糖！還甩肉6公斤、降體脂肪
胰臟癌向來被稱為「癌王」，死亡率極高。醫師林相宏表示，一名50歲男子健檢時發現胰臟長出0.5公分的腫瘤，讓他決心改變生活方式，不再熬夜，並規律運動，之後回診時體重減少6公斤，體脂肪減少8%，脂肪肝和糖尿病前期等都好了。男子更直呼，「現在是我人生最快樂的時候。」三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
蘋果震撼彈！庫克最快明年卸任 可能接任人選曝光
蘋果震撼彈！庫克最快明年卸任 可能接任人選曝光EBC東森新聞 ・ 17 小時前
庫克最快明年交棒？FT：蘋果加快準備 熱門接班人選出爐
金融時報報導，蘋果公司正加速進行接班規畫，為現任執行長庫克可能最快於明年辭職做準備。世界日報World Journal ・ 17 小時前
黃明志捲謝侑芯命案拘留9天後發聲！ 親揭震撼搶救畫面...認「每天不同的人來錄口供」
黃明志日前捲入台灣網紅謝侑芯的命案，他是最後待在謝侑芯旁邊的關鍵人物，經歷被馬來西亞警方9天的居留跟偵訊之後，13日下午被以沒有明確證據的理由釋放，經過1天的沉澱，他在臉書發表自己的想法，坦言「第一次看著一個人在我面前離世，我很難過，很無助」，並希望大家不要再網暴往生者。林政平｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 1 天前
經典賽》日本陷「雙重危機」三巨頭若缺席 恐成史上最冷清一屆
明年3月登場的世界棒球經典賽（WBC）被視為日本隊挑戰二連霸的重要舞台，卻在開賽前陷入主力球星可能缺席、轉播權又引發民怨的「雙重危機」。中時新聞網 ・ 1 天前