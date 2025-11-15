黃明志獲釋「一句話」遭撻伐 謝侑芯閨密嗆：良心譴責會跟你一輩子

大馬歌手黃明志捲入台灣網紅謝侑芯的命案，在9天的居留跟偵訊之後，13號因「沒有明確證據」被釋放，經過1天的沉澱，黃明志在社群發聲，坦言第一次看著一個人在面前離世，已經盡全力搶救了，也呼籲不要網暴往生者，職業不分貴賤，這句話引起網友撻伐，他又重新編輯貼文，而謝侑芯閨蜜也公開疑似和黃明志的對話，嗆良心的譴責會跟著你一輩子。

黃明志獲釋後發聲。圖／翻攝自黃明志臉書

戴著毛帽、口罩，大馬歌手黃明志，歷經9天的居留跟偵訊之後，獲得口頭保釋，沉默1天後，14號晚間在社群發聲，他說一共面對了6組警察的拘留調查，每天超過8個小時，甚至最長一次達15個小時，更回想事發狀況，「第一次看著一個人在我面前離世，我很難過，很無助， 也很震驚，『我已經盡全力搶救了』但卻無力回天，這個畫面將永遠永遠留在我的腦海中，更請大家不要再網暴往生者了，職業是不分貴賤的」但最後一句話再惹議，黃明志火速重新編輯，改成「不要戴著有色眼鏡看待別人的職業」。

廣告 廣告

黃明志發文再度引發網友撻伐。圖／台視新聞

據大馬媒體中國報報導，黃明志爸爸強調不會再對兒子的事情接受媒體訪問，而且檢方認定「證據不足」，其實是案件缺乏最關鍵的化驗與完整屍檢報告，故暫時無法提出起訴，黃明志保釋期限從11月13日到11月26日，僅獲短暫自由，預計12月18日時將因涉毒案件出庭。

謝薇安公布疑似與黃明志對話訊息。圖／翻攝自謝薇安IG

而謝侑芯閨密網紅謝薇安，再曬出一段抱歉訊息，疑似為與黃明志對話，「痛罵良心譴責，會跟著你一輩子」，爭議持續延燒，雙方粉絲、家人朋友都盼真相趕快水落石出。

※未經判決確定者，應推定為無罪

※台視新聞提醒您，保護自己、遠離毒品

馬來西亞／綜合報導 責任編輯／網路中心

更多台視新聞網報導

黃明志獲釋後首談謝侑芯命案 悲嘆「已盡全力搶救」：畫面永留腦海

黃明志遭拘9天獲釋！ 謝侑芯遺體驚爆「險被冒領」

黃明志無涉案證據將獲釋 謝侑芯友質疑：過失致死是有的吧？