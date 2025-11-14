黃明志獲釋「只到26日」！知情人士認未結案：等2結果

娛樂中心／徐詩詠報導

網紅謝侑芯日前赴馬來西亞工作卻意外猝逝，失去意識當下，同房的歌手黃明志不僅涉嫌持毒，還被驗出多種毒品反應，警方一度往謀殺罪偵辦。不過，黃明志至今堅決不認罪，強調女方的死與他無關。黃明志後續因證據不足獲釋，但消息指出，他的獲釋期限僅到 26 日，關鍵在於女方的關鍵化驗與完整屍檢報告尚未出爐。

根據《中國報》報導，大馬警方指出，黃明志遭警方扣押 2 次、共 9 天後仍未被提控，於昨（13）日獲得「口頭保釋」得以外出，但保釋期限為 13 日至 26 日。目前警方已將初步調查報告送交副檢察司審閱，副檢察司認為目前資料無法直接起訴，須待完整屍檢報告出爐後才能做出最後決定。



謝侑芯上月22日猝逝於大馬高級酒店內。（圖／翻攝謝侑芯IG）消息人士指出：「通常涉及謀殺嫌疑的案件，警方會將相關樣本送往化驗室，待化驗結果出爐後，法醫才能依此完成最終的屍檢報告。若死者死因可立即判定，屍檢報告會較快出爐；但本案必須依賴化驗結果，才能最終確認死因。」



消息人士指出，黃明志能獲釋是因為謝侑芯完整屍檢報告還沒出爐。（圖／翻攝黃明志臉書）因此，檢方先讓黃明志以保釋方式返家待查，待最終屍檢報告完成後，再與調查結果一併呈交。一般情況下，完整屍檢報告需約 3 個月才能完成。黃明志獲釋並非完全脫身，在保釋期間仍須隨傳隨到，無論是出庭或協助調查。若 26 日後相關報告仍未出爐，警方可再申請延長保釋。

