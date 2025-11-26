黃明志現身警局！ 捲入謝侑芯命案 保釋期延長2星期

馬來西亞知名歌手黃明志（黃明志臉書）捲入台灣網紅謝侑芯陳屍酒店案。取自謝侑芯IG



馬來西亞歌手黃明志捲入台灣網紅謝侑芯命案，其口頭保釋今（26）日到期；下午15時，黃明志現身警局，確定其保釋再延長2星期。根據《中國報》報導，包含黃明志在內共有兩名男子搭著黑色轎車抵達，車輛直接駛入金馬警區總部，男子陪著黃明志下車，一起到警察保安亭登記資料。

從《中國報》記者拍攝到的照片，黄明志戴著黑色毛帽、穿黑色襯衫和牛仔褲。未和在場媒體記者談話。

回顧謝侑芯命案，謝在10月22日死於大馬五星級飯店房間，享年31歲。黃明志人在場，他稱發現對方在浴缸昏迷，曾施以CPR，但未能挽回。

警方在他身上找到「愛他死」搖頭丸，尿液初步呈四種毒品陽性反應，之後以毒品相關罪名指控，並被轉以刑事法典302（謀殺）條文調查。

黃明志11月5日再度主動到警局投案並被延扣兩次，直到13日獲得口頭保釋，警方允許他暫時自由行動，期限至今天，今天黃明志的保釋再度延長兩星期。

