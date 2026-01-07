黃明志甩謝侑芯猝逝命案 年初復工推賀歲歌破百萬觀看

【緯來新聞網】大馬歌手黃明志近期捲入台灣網紅謝侑芯於吉隆坡猝逝的命案，並一度面臨吸食與持有毒品兩項指控。經歷長達兩個月的沉寂與輿論風波，他於今年初正式復工，推出全新馬年賀歲歌曲〈馬來西亞的新年〉，MV 上線短短 30 小時內即在 YouTube 突破 100 萬觀看次數，創下 2026 年大馬賀歲歌曲「最快破百萬」紀錄。

該曲同時是黃明志在風波後的「復工首炮」。該曲其實早在事件發生前便已完成錄製，卻因突如其來的狀況，所有宣傳與製作計畫被迫全面停擺，部分原定合作的贊助商也一度撤資。MV 上線後，留言區湧入大量正面回饋，不少網友表示「第一次在新年歌裡聽到家裡長輩平常講的話」、「這才是真正屬於馬來西亞的新年歌」，也有人直言這首作品「不像在做賀歲市場，反而更像是在為文化留下紀錄」。

黃明志不受風波影響，推出新歌市場買單。（圖／亞洲通文創提供）

2025年10月22日，台灣網紅「護理女神」謝侑芯在吉隆坡某五星級飯店浴缸內不幸身亡。當時與其合作影片的黃明志在場並主動報警，隨後被警方以「唯一嫌疑人」身分扣留。警方在現場搜出9顆疑似搖頭丸的藥丸，並指黃明志初步尿檢呈陽性反應，引發外界高度關注。大馬警方隨後將此案由猝逝改列為「謀殺案」偵辦，黃明志也因涉嫌吸毒與持毒遭起訴。



同年12月22日，黃明志在律師陪同下現身吉隆坡法庭。檢方於庭上正式公布最終尿檢報告，結果顯示對於安非他命、K他命等4種毒品均呈「陰性」反應，與警方初報結果大相徑庭。法官審酌後當庭裁定黃明志吸毒罪名不成立，無罪釋放並退還保釋金。然而，其涉嫌持有搖頭丸的「擁毒案」則將於本月19日進行審理。



對此，黃明志經紀人感嘆：「這傢伙根本不可能吸毒，身體爛成那樣。」黃明志本人則在社群平台坦言，這段期間是他「人生的最低谷」，不僅工作全丟、遭贊助商撤資，甚至連家人的生活也受到嚴重騷擾。





