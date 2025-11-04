黃明志疑吸4毒品「安非他命最夯」 濫用比例創近6年新高

網紅謝侑芯日前魂斷馬來西亞飯店，歌手黃明志遭到馬國警方逮補，初步檢驗結果顯示，黃明志體內對安非他命、甲基安非他命、K他命以及四氫大麻酚等4項毒品反應為陽性，黃明志涉持毒及吸毒2罪。

大馬歌手黃明志捲入謝侑芯猝死案，疑似吸食安非他命、甲基安非他命、K他命以及四氫大麻酚等4項毒品。(圖/翻攝謝侑芯IG、黃明志臉書)

據衛福部「藥物濫用案件暨檢驗統計資料」顯示，2014至2023年間，醫療院所歷年通報常見藥物濫用種類排名，海洛因與安非他命長年分居冠、亞軍，但2024年首見安非他命超過海洛因，1到11月海洛因通報占比從前年的50.9%，一口氣降至39.5%，安非他命以占比42.6%居冠，占比創近6年新高。

廣告 廣告

檢調認為，海洛因濫用下降是被新興毒品排擠，加上使用方式麻煩、成癮性強，降低使用率。而安非他命常以民眾日常接觸的咖啡包、糖果、餅乾等型態，流竄在毒品交易市場中，因此更容易取得而且安非他命具有提神、興奮作用，很容易讓吸食者感到自信、滿足，進而淪陷。

調查也指出，首次用藥年齡層在19歲以下，占所有年齡層的21%，位居所有年齡層的第三位；學生最常見的濫用物質，第一名為「k他命」，若以最新2023年的數據與前一年相比，學生藥物濫用的人數成長逾2成。

而大麻更是猖獗，聯合國毒品和犯罪問題辦公室（UNODC）發布《2024年世界毒品報告》，指出全球吸毒人數10年間增長20%，大麻仍然是全球使用最廣泛的毒品，2022年統計有2.28億人使用，其中年輕族群為主要使用對象。

食藥署日前公布今年上半年藥物濫用統計資料，其中安非他命占45.4%最多，創近6年新高。 （圖／Photo AC）

中國醫藥大學附設醫院毒物科主任洪東榮曾受訪表示，許多人輕忽大麻危害性，大麻絕非只是一般植物，成癮性不但比安非他命更強，長期施用更會傷害大腦，增加罹患思覺失調症的風險。

衛福部嘉南療養院成癮司法精神科主任李俊宏曾分享一位女大生案例，這個女生從17歲起接觸大麻，常和朋友聚會時一起吸食，持續3~4年後開始出現幻聽、幻覺，常覺得有人跟她說話。李俊宏說，長期吸食大麻罹患思覺失調症風險為一般人的6倍，且吸食大麻的成癮率為9%，但如果從青少年階段就開始吸食，成癮風險便增加到17%。

由於吸食大麻的急性期症狀不明顯，洪東榮建議家長從「氣味」著手，因為大麻會散發一股獨特的味道，不同於香菸，所以家長若發現孩子身上經常有奇怪的味道，還有交友圈出現變化，以及近來情緒起伏很大、行為衝動，就要特別留心孩子是否接觸大麻，及早發現才能盡快把孩子拉回正軌。

《中天關心您｜少一份毒品、多一份健康！珍惜生命請遠離毒品》

延伸閱讀

白潤音揪同學看《女孩》低調挺姊姊 奔後台擁抱白小櫻

謝侑芯經紀人否認家屬急飛大馬！憂人身安全「有人在跟蹤」

「政治口水是一時的」 吳音寧陷台肥董座風波後發文了！