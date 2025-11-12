黃明志疑涉台灣網紅命案 大馬檢方預計今天釋放：暫無證據

網紅謝侑芯猝死案，大馬警方改為謀殺案偵辦，逮捕疑涉案歌手黃明志。（圖：黃明志IG、謝侑芯IG irisirisss900）

馬來西亞歌手黃明志捲入台灣網紅謝侑芯命案，引起台馬兩地關注。馬來西亞檢方表示，目前暫無證據顯示黃明志涉案，警方預計在扣留期於13日期滿後將他釋放，但若日後出現新證據仍可依法對黃明志採取法律行動。

根據馬來西亞八度空間、星洲日報等媒體12日報導，馬來西亞檢方指出，目前暫無證據顯示黃明志涉入謝侑芯命案，警方預計在扣留期於13日期滿後將他釋放。若日後出現新證據，總檢察署仍可依法對黃明志採取進一步法律行動。

星洲日報10日報導提到，黃明志委任律師鄭清豐接受當地媒體訪問指稱，依據馬來西亞法律，警方調查謀殺案時可向法院申請2次扣留，每次最長7天、總計可達14天；警方先前已扣留黃明志6天，如今再獲延長3天、累計9天。

這起事件在馬來西亞引起廣泛討論，主流媒體相繼報導。吉隆坡警方日前聲明宣告，將這起案件依刑事法典第302條（謀殺）條文展開相關調查。報導提及，馬來西亞警方稍早表示已完成相關調查報告，並提呈總檢察署審查。

黃明志5日凌晨在臉書等社群平台發文寫道：「剛從新山到了吉隆坡，稍早前已經跟警察約了時間到警察局報案以及報到。現在已經抵達警局了，接下來我會全力協助警方調查，給社會大眾和死者家屬一個交代」。

