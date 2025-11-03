黃明志疑涉毒捲命案！謝薇安曝他「私下真實風評」
有「護理系女神」之稱的網美謝侑芯在馬來西亞猝逝，牽扯到歌手黃明志疑似當時也在現場。謝侑芯好友謝薇安今（3）日凌晨爆料手中持有黃明志的「噁心證據」，更接受專訪爆料黃明志私下風評「不太好」，並且其實還有一個交往很久的女友。
根據《民視新聞網》3日專訪謝薇安，謝女透露有關黃明志私下風評其實不太好，還爆料對方有一名交往非常久的女友。謝女透露「我跟他合作的時候，是有一位跟他再一起非常久的女朋友。交往幾十年了」。
謝薇安也表示，有廠商告訴她，黃明志不但事發當下移動過謝侑芯遺體，當時還想把所有毒品推到謝侑芯身上。在黃明志所做的筆錄口供中提及，被搜出的毒品是使用繁體字，馬來西亞用的是簡體字，所以毒品是謝侑芯的，不是他（黃明志）的，黃明志甚至還表示台灣能夠攜帶毒品出國。謝薇安對此怒轟「台灣出入境是這樣的嗎？馬來西亞是允許毒品進入國家的嗎？這到底跟簡體繁體有什麼關係」。
與謝薇安對話的廠商還爆料，黃明志一開始想要用錢買通警方已擺平此事，但「沒有找對人」所以事件還是爆發出來了；謝薇安驚訝回應「你怎麼知道」，對方回應「（若）關係夠好找對人，事情就不會是這樣的走向」。
謝薇安也對外界傳言謝侑芯到馬來西亞找黃明志從是不當交易的部分作出解釋，她認為謝侑芯的存款是不需要靠做不當交易來謀生，是有人想要模糊事件焦點才朝著這方面去猜測，以她對謝侑芯的了解，謝侑芯在平台上的收入巔峰時期可月入百萬，沒有必要冒著得病的風險去從事不當交易。
謝薇安今天凌晨在IG限動再怒嗆黃明志，PO出她一開始詢問黃明志是否知道謝侑芯去向的截圖，以及黃明志明明有女友卻想「撩」她的截圖。她氣憤表示，「要把她知道的事說出來」，並在IG限動PO出Telegram群組，將她與粉絲所蒐集的證據都放在群組中，因為限動24小時後就看不見了。
回顧整起事件，謝侑芯傳出在馬來西亞因為健康問題不幸猝逝，但2日爆出黃明志疑似捲入謝侑芯死亡事件，還被大馬警方搜出毒品，警方對黃明志實施驗尿，結果對4種毒品呈現陽性反應，還爆出謝侑芯的遺體有可能被移動過，使事件越發越撲朔迷離，目前謝薇安也已經飛往馬來西亞。
