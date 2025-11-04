黃明志發文證實自投羅網！赴警局給交代 嗆聲7次通緝主動報到不曾逃過

記者鄭尹翔／台北報導

馬來西亞歌手黃明志近日捲入台灣網紅「護理系女神」謝侑芯猝逝命案，引起台馬兩地震動。消息傳出他被警方通緝、行蹤不明，甚至有「潛逃」傳聞。然而沉默超過一天後，黃明志終於在今（5日）深夜打破沉默，透過Instagram限時動態與聲明發聲，強調「我不會逃」，並透露自己已抵達警局主動配合調查。

據了解，黃明志稍早在社群平台以黑底白字發出限時動態，公開說明最新動態：「剛從新山到了吉隆坡，稍早前已經跟警察約了時間到警察局報案以及報到。現在已經抵達警局了，接下來我會全力協助警方調查，給社會大眾和死者家屬一個交代。」他同時強調：「我不會逃，之前七次通緝令，都是我自己主動去報到，不曾逃過。」

這番聲明一出，立即引發熱議。由於他先前被馬來西亞警方宣布通緝，經紀人又表示「找不到人」，導致外界議論不斷。如今他親自現身回應，顯示態度積極，試圖澄清外界疑慮。

31歲的謝侑芯日前在馬來西亞飯店驟逝，據悉當時黃明志也在現場，並曾協助施行CPR搶救，但仍回天乏術。事件爆發後牽扯出多項傳聞，包括涉毒與不當聚會等內容，警方目前已展開深入調查，死因仍待釐清。

