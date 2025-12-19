黃明志發聲吐近況 謝薇安再開槓怒嗆「30字」！

娛樂中心／江姿儀報導



馬來西亞歌手黃明志捲入網紅謝侑芯命案，大馬警方在案發現場疑似發現毒品，將黃明志帶回訊問並依法羈押。上月她交保後重獲自由，昨（18日）委任律師鄭清豐出庭時透露「尿檢陰性」，案情再次逆轉。今（19日）他發文曝光近況，沒想到謝侑芯好友謝薇安現身留言區，怒質問「30字」，不過事後該則留言已被刪除。

黃明志涉毒「案情逆轉」發聲吐近況 謝薇安再開槓怒嗆「30字」：為什麼？

黃明志（左）捲入謝侑芯（右）命案、涉嫌吸毒，昨（18日）案情逆轉，檢驗報告為陰性。（圖／翻攝自黃明志臉書、謝侑芯臉書）

廣告 廣告

網紅「護理女神」謝侑芯10月底猝死馬來西亞，歌手黃明志因在場，遭傳持毒、驗出多種陽性反應。案發2週後大馬警方轉為「謀殺案」偵辦，台、馬社會大眾與媒體高度關注。上月13日黃明志因「無證據涉謀殺」獲釋，他數度更新個人社群，不僅發文描述遭押9天的經過，還吐露心聲。沒想到案情昨（18日）再逆轉，黃明志委任律師鄭清豐透露「驗尿報告陰性」，檢方有可能會撤銷相關指控。

黃明志涉毒「案情逆轉」發聲吐近況 謝薇安再開槓怒嗆「30字」：為什麼？

今（19日）黃明志發文認陷入「人生最低谷」，工作全沒了，也已經很久沒出門。（圖／翻攝自黃明志臉書）

今（19日）稍早黃明志在臉書發文，談及個人近況，表示「近期應該是我人生中的最低谷了」，不僅工作全部沒了，還「被眾人指指點點」，連親友、同事都遭到異樣眼光看待，而自己已經很久沒出門。對於昨（18日）最新案情，他回應「昨天收到法庭傳來好消息，過幾天要上法庭了，希望判決跟昨天聽到的一樣。」，還感謝支持粉絲的祝福和關心。「最強奶媽」謝薇曾數度為亡友謝侑芯發聲，多次在社群發文怒槓黃明志，見到黃明志再發文，也火速趕往留言區，怒問「我認真的想知道…為什麼一開始你進去的時候尿是陽性？現在卻變成陰性？」，還在個人IG發限時動態轉發截圖寫「真的很想知道…為什麼？」。然而事後，謝薇安先前留下的留言不明原因從留言區消失，引發外界揣測。

黃明志涉毒「案情逆轉」發聲吐近況 謝薇安再開槓怒嗆「30字」：為什麼？

謝薇安留言再槓黃明志。（圖／翻攝自謝薇安IG）





黃明志涉毒「案情逆轉」發聲吐近況 謝薇安再開槓怒嗆「30字」：為什麼？

謝薇安留言怒問「現在卻變成陰性？」。（圖／翻攝自黃明志臉書）







《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」《民視新聞網》提醒您：莫逞一時樂，遺害百年身！拒絕毒品，珍惜生命！健康無價，不容毒噬。

原文出處：黃明志涉毒「案情逆轉」發聲吐近況 謝薇安再開槓怒嗆「30字」：為什麼？

更多民視新聞報導

黃明志涉毒案情逆轉！突PO「辣妹包圍」極樂舊作洩心聲？

遭問「被黃明志睡過嗎」 雪碧曝「私下交情」！

辜莞允「露背殺」0布料泡湯 浮出水面「猛料狂洩」！

