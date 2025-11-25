黃明志發聲明反擊了！被爆「深夜私約辣模」家中獨處…不忍踢爆真相

記者徐珮華／台北報導

黃明志捲入「護理系女神」謝侑芯馬來西亞猝逝案，沒想到風波尚未落幕，今（25）日又被週刊爆料曾藉由工作之便，私約擁有60萬名粉絲的辣模至家中、飯店獨處。對此，黃明志與該模特兒經紀公司稍早發表聯合聲明，澄清傳聞全是無稽之談，呼籲外界勿再亂傳。

根據《鏡週刊》報導，黃明志2022年與成人平台SWAG合作單曲〈偷偷〉，廣發邀約徵選MV女主角。一名模特兒當時因工作出現在徵選會場，黃明志見她外型亮眼、身材姣好便邀請參與試鏡，還以討論相關細節為由交換聯絡方式；卻在聯絡方式到手後，深夜傳訊「妳很晚睡的喔」、「我半夜去找妳吃宵夜可以嗎」等，趁著職務之便「選妃」。

對此，黃明志經紀公司解釋辣模當天並非面試，而是在公司進行企劃溝通與專案研討，且雙方經紀公司屬於同一個製作團隊，若要安排角色出演，直接放入名單即可，根本沒有面試必要。聲明也強調報導許多細節事隔已久，內容也幾乎都是子虛烏有，「性感辣模對此報導深感不解與莫名其妙，指出毫無根據的內容被放大渲染，感到遺憾。」

黃明志經紀公司聲明全文：

針對近日媒體網路平台上流傳，關於「黃明志拍MV私約辣模」的不實報導，雙方經紀公司特此發布聯合聲明，以正視聽。

該篇報導中多數內容為捕風捉影、惡意拼湊，與事實嚴重不符。尤其提及的許多細節，不僅時隔已久，且敘述幾乎是子虛烏有、混亂錯寫。報導所稱的性感辣模對此報導深感不解與莫名其妙，指出毫無根據的內容被放大渲染，感到遺憾。

經紀公司在此提出最關鍵的事實反駁：當天該女藝人是在公司進行的是企劃溝通與專案研討，與「面試」一事完全無關。況且，兩間經紀公司基於同一個製作團隊，若要安排角色出演，根本沒有所謂面試的必要，公司直接放入名單即可。因此，該篇爆料內容的邏輯根本是荒謬無比。

不應讓這些缺乏根據、甚至扭曲事實的流言，來抹煞藝人與幕後工作人員所付出的專業與心力。我們共同呼籲所有媒體應當恪守新聞倫理，對消息來源進行嚴謹的查證，避免以煽動性的內容誤導視聽。

