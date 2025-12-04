黃明志的「神祕後花園」宣布開放！為泰馬洪災救援：能幫盡量幫

黃明志宣布把旗下飯店作為臨時避難所，為泰馬洪災提供救援。（圖／中時資料照）

馬來西亞歌手黃明志，因捲入台灣網紅「護理系女神」謝侑芯命案，目前被警方列為暫時保釋狀態，演藝形象全毀，直到明年年底都沒有工作，但他積極關心時事，近日，泰國南部和馬來西亞北部鄰近地區發生嚴重洪災，黃明志也宣布開放旗下飯店為臨時避難所，全力為災區救援。

黃明志4日一早透過IG限時動態發文，「泰南水災的周邊地區，無論泰南還是北馬地區，如果需要幫忙的話可以找我們哦！」並標註自家旗下飯店帳號，表示他們會提供飲用水、洗髮精、沐浴乳、牙膏等日常用品。

最後，他強調「不分國籍，歡迎私訊我們，泰馬一條心，Dannok處於高地，非常安全，歡迎來避難，能幫忙我們盡量幫。」消息曝光後，有的網友稱讚，也有人質疑是想藉此洗白，蓋過命案風波，網上評價兩極。

黃明志喊說，泰國、馬來西亞一條心。（圖／IG@namewee）

據了解，黃明志在去年3月YouTube上證實，他和朋友已經在Dannok（丹諾）開了一間飯店，由於地點位在泰國、馬來西亞邊境，在法律管制上相對寬鬆，也衍生許多娛樂產業，包含遊走灰色地帶的場所。黃明志更神祕形容Dannok，絕對是馬來西亞的後花園，有很多好玩的地方。

