黃明志確定遭警方申請二度延扣 律師今早冒雨趕抵警局

大馬警方10日證實已申請再度延扣黃明志。翻攝namewee IG

馬來西亞歌手黃明志捲入台灣女網紅謝侑芯命案，今（10日）為其首次延扣期滿之日，警方證實已再度申請延扣，以進一步釐清案情。其代表律師鄭清豐今早冒雨現身吉隆坡金馬警區總部，預料將出席延扣聆訊，為當事人爭取合法權益。

據《中國報》報導指出，黃明志於本月5日凌晨1時10分主動前往金馬警區總部投案協助調查，隨後遭警方依《刑事法典》第302條（謀殺罪）延扣6天，期滿後警方決定申請二度延扣。

金馬警區主任沙札裡助理總監昨接受《中國報》訪問時明確表示，警方將繼續援引謀殺條文對黃明志展開更深入調查，並強調此案性質重大，涉及人命、毒品與名人等多重因素，需謹慎處理。

黃明志涉謝侑芯命案持續延燒。《中國報》、黃明志臉書

警方目前掌握的初步口供顯示，案發當日（10月22日）下午1時40分左右，黃明志與謝侑芯正在討論影片拍攝計畫。期間，謝侑芯表示想先洗澡，進入浴室後卻遲遲未出來。約30分鐘後，黃明志未再聽到水聲，察覺異狀遂破門查看，發現對方倒臥浴缸、失去意識。他立刻進行CPR搶救未果，並報警求助。

警方抵達現場後，在房內查獲約9顆疑似搖頭丸的藥丸，並對黃明志進行尿液檢測，結果顯示其對4種毒品呈陽性反應。現場所有證物已被封存送驗，案件目前仍在深入調查階段。

謝侑芯命案至今尚未明朗。翻攝IG＠irisirisss900

對此，謝侑芯的經紀人受訪表示，謝家家屬至今尚未與黃明志方面接觸，現階段將靜待警方正式調查報告後，再決定是否採取法律行動。此案因牽涉名人、毒品及死亡疑雲，備受外界矚目，警方預計將於第二次延扣期結束後，依調查結果決定是否正式提控或釋放黃明志。



