黃明志神隱2天出現了！深夜抵警局投案：我不會逃。圖／黃明志IG

捲入台灣網紅謝侑芯案件的馬來西亞籍藝人黃明志，在神隱2天、並在4日遭到大馬警方通緝後，終於在台灣時間今（5日）凌晨1時左右現身，並表示已到警局投案，堅稱「我不會逃」。

黃明志在社群上貼文表示，剛從馬來西亞的新山到了吉隆坡，稍早前已經跟警察約了時間到警察局報案以及報到，他目前已經抵達警局，接下來會全力協助警方調查，給社會大眾和死者家屬一個交代。他更直呼：「我不會逃，之前7次通緝令都是我自己主動去報到，不曾逃過。」

廣告 廣告

謝侑芯在10月22日於馬來西亞猝逝，黃明志被爆出牽涉其中，一開始黃明志被控持毒與吸毒遭到警方調查，而後黃明志獲交保，但之後黃明志開始行蹤成謎。不過吉隆坡總警長拿督法迪爾在4日宣布，猝死案將轉為謀殺案的方向偵辦，由於黃明志遲遲未到案，4日下午警方對其發布通緝令。

★《鏡報》提醒您：珍惜生命拒絕毒品，健康無價不容毒噬。



回到原文

更多鏡報報導

黃明志人間蒸發被認「已潛逃」全境通緝 經紀人回應：「太弔詭」

「大馬王力宏」揭黃明志最高可羈押14天 曾合拍MV曝他挑女主角「喜歡漂亮、性感」

黃明志「犯人照」曝光！謝侑芯猝死轉謀殺案 重則死刑、輕則監禁鞭刑12下