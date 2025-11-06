社會中心／綜合報導

網紅〝謝侑芯〞魂斷馬來西亞，同房關鍵人歌手〝黃明志〞，神隱兩天後，昨天（5日）凌晨投案，他的委任律師對外表示，黃明志為了保護自己，以及協助調查，在投案前曾報警，也遞交一份有關命案的報警書，而他交往15年的化妝師女友也曝光了，當時就是在警局，陪同投案，她的長相酷似"越南林志玲"海倫清桃。

戴著招牌帽子，一身休閒打扮，他就是捲入網紅謝侑芯命案的歌手黃明志，因為神隱被馬來西亞警方通緝，兩天後的5號凌晨，黃明志現身警局投案，現在也被挖出，陪在他身旁長相清秀的白衣女子，就是他交往15年的女朋友。

廣告 廣告

過去黃明志出席活動時，化妝師女友也會跟著一起參加，亮麗外型被形容就像"越南林志玲"海倫清桃，黃明志也曾甜蜜表示，剛來台發展時，跟女友分隔兩地、聚少離多，公司為了讓他放心工作，就把女友找來台灣，繼續貼身造型化妝師工作。

港星黃秋生：「這個是一個很嚴肅跟不幸的事情，每天（案情）變化都很大，現在已經是展開調查，我自己不太適合去猜發生什麼事情。」





黃明志捲謝侑芯命案 5日投案15年正牌女友曝光緊緊相陪

黃明志神隱2日昨自行投案 15年正牌女友曝光（圖／民視新聞）





謝侑芯之死，震撼演藝圈，曾跟黃明志合拍MV的黃秋生，同樣感到不可置信，不過黃明志花名在外，過去早有跡象。

歌手黃明志（2024.03.27）：「所以人家常講，這裡是馬來西亞的後花園，或者說馬來西亞的後宮，就好像以前的香港跟深圳，之間的關係這樣子。」

2024年，黃明志宣布，跟朋友在泰國境內最南方的丹諾小鎮開飯店，影片中暗示毒品跟性交易，在這處都能找到，入夜後愈夜愈美麗，不禁讓人連結起，命案現場黃明志身上被搜出的9顆藍色搖頭丸。





黃明志捲謝侑芯命案 5日投案15年正牌女友曝光緊緊相陪

黃明志神隱2日昨自行投案 15年正牌女友曝光（圖／民視新聞）





黃明志委任律師鄭清豐：「此案發生已過去超過14天，因此我要求僅延扣6天，這是我目前能確定的。」

不同於過去嫌犯要被押上法庭申請延扣，黃明志在警局內部，就完成延扣程序，律師也證實，黄明志被警方扣查前，為了保護自己以及協助調查，曾跟員警報案，也向警方提交一份內容有關命案的報案書，偵辦整起案件的更是被視為警隊中負責"最高層級"刑事案件的精英部門，隸屬刑事調查局旗下的"D9重案組"，畢竟案情撲朔迷離，還牽涉到人命，大馬警方勢必要仔細清查。

原文出處：黃明志捲謝侑芯命案 5日投案15年正牌女友曝光緊緊相陪

更多民視新聞報導

黃明志涉謀殺謝侑芯 大馬律師逆風籲1事！

謝侑芯命案改列「謀殺案」調查！ 若屬實家屬可申請「境外補償金」20萬

黃明志女友超正「合照卻被打碼」！網怒：沒臉見人？

