黃明志私下約妹話術流出！4火辣網紅怒轟：令人髮指

31歲台灣網紅謝侑芯日前飛往馬來西亞工作，沒想到卻不幸在飯店猝逝，後續更發現知名歌手黃明志也在命案現場，不僅被搜出持有毒品，還驗出陽性反應，事後他也在被通緝逃亡數小時後，5日凌晨在律師和女友陪同下到警局投案。而在消息曝光後，黃明志也被扯出許多黑歷史，許多網紅像是謝薇安、DJ網紅MIGA美家，以及「台灣最強AV女優」娃娃（翁雨澄）紛紛爆料，驚喊「原來我只是眾多還沒死去的女孩的其中一位罷了」、「可惡的令人髮指」。





黃明志（右）涉謀殺謝侑芯遭逮（左），案件能取得如此大的進展，全靠當地的「1追緝單位」連日調查，才讓案情逐漸明朗。（圖／翻攝自IG＠irisirisss900、黃明志臉書）





由於謝侑芯與另一位網紅雪碧是多年好友，在謝侑芯死訊曝光後，不少網友都將矛頭指向雪碧，認為是她牽線，讓謝侑芯認識黃明志，但雪碧則駁斥此事，強調與黃明志並無深交，更沒有外界盛傳的伴遊說，怒轟酸民「難道一個女生很愛出國，就要被你們冠上是伴遊嗎？你們的思維就是這麼簡單嗎？」，並強調謝侑芯絕無接觸任何違禁品。

雪碧強調謝侑芯絕無接觸任何違禁品。（圖／民視新聞網）





除此之外，謝侑芯的好友網紅謝薇安則爆料，稱黃明志在事發初期，疑似曾想要將有關毒品的相關責任，丟給已經離世的謝侑芯，並稱當天就知道「那個人」在現場，還知道他想花錢掩蓋事實；至於外界盛傳謝侑芯伴遊一事，她則透露，謝侑芯的收入相當可觀，甚至月收入破百萬元，更本不用靠性交易來賺錢。

網紅謝薇安稱黃明志在事發初期，疑似曾想要將有關毒品的相關責任，丟給已經離世的謝侑芯。（圖／翻攝自IG ＠missingvivian）





而在事件曝光後，有著火辣身材的DJ網紅MIGA美家則透露，曾在9月份時收到黃明志的「商業合作邀約」起初以為只是一般品牌洽談，沒想到對方在訊息中頻頻提及「單獨相處談合作」、「出國面試機會」、「會幫我訂飯店」、「有沒有喜歡吃什麼餐廳」、「會不會喝酒」等語句，讓她感到不尋常。她敏銳察覺這些話語背後可能隱藏別的意圖，「那不是關心，也不是合作機會，而是試探界線的手段」最終，她選擇婉拒邀約，如今回想起來仍心有餘悸，「那份直覺救了我」。

Miga美家在臉書影射曾遭黃明志邀約合作，對方的言語間頻頻提及「單獨相處談合作」。（圖／翻攝自Miga美家臉書）





美家表示，就在10/26新聞曝光的前幾天，對方仍持續聯繫、試圖再談合作，直到謝侑芯猝逝消息傳出，她才驚覺自己可能逃過一場危險，心情從震驚到憤怒再到悲傷。「回想起這些時間節點，你所發生的事情，這人可惡的令人髮指」她也強調，名氣再大的人也無權以權勢試探他人，「每個人都有說『不』的權利」，呼籲所有努力在演藝圈打拚的人，都能夠在安全的環境裡發光發熱。

美家表示看到新聞後，讓她的心情從震驚到憤怒再到悲傷，回想起整個過程令人髮指。（圖／翻攝自Miga美家臉書）

最後，被稱為「台灣最強AV女優」的娃娃（翁雨澄）也發聲，稱今年3月曾被邀去大馬旅遊，「後面就被帶去了一個神秘的旅行。你說你只有跟我一個人這樣。你說這是我們之間的小秘密。你說服我去嘗試了那些東西」沒想到近期她才發現被騙，「原來我根本只是你其中的一個玩具。我一直守著這個秘密，因為我相信你真的只有跟我在一起才會碰這些東西」、「原來我只是眾多還沒死去的女孩的其中一位罷了」，全文雖未指名道姓，但引發諸多猜測。

被稱為「台灣最強AV女優」的娃娃（翁雨澄）也發聲，稱今年3月曾被邀去大馬旅遊。（圖／翻攝自臉書@princessdolly0428.tw）





