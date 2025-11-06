黃明志私生活超繽紛 到泰國愛消費第三性公關

馬來西亞歌手黃明志因捲入台灣網紅謝侑芯命案而遭警方通緝，已於5日凌晨主動前往金馬警區總部投案，愛情長跑15年的女友也全程陪伴。據悉，黃明志平日除了與各式美女玩樂，還特別喜歡去泰國消費第三性的風俗業者。

週刊爆料黃明志特別喜歡去泰國消費第三性的風俗業者。 （圖／翻攝自 黃明志臉書 ）

根據《鏡週刊》報導，黃明志雖然有愛情長跑15年的化妝師女友，但身邊的人都知道黃明志另有其他「玩樂對象」，除了小模、網紅外，還特別揪好友一起到泰國進行黑暗行程，據悉他的特別愛好，就是消費當地知名的第三性風俗業者，同行友人更直言「這趟旅行我們都發了毒誓，不可以講事情講出去」。至於黃明志常跟各式美女玩樂，正牌女友是否知情，友人則表示，「她很低調、很神秘，也很照顧黃明志。」

