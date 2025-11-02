黃明志稱「有黑函勒索」遭警打臉！馬媒開酸：爭議多到維基開一頁

大馬警方表示，未收到任何關於黃明志收到黑函勒索的報案。（圖／中時資料照）

馬來西亞歌手黃明志，今（2日）遭警方指控涉及台灣網紅謝侑芯命案，身上疑似藏有毒品，事後也被檢驗確認與4毒品呈現陽性反應，但他在臉書上否認吸毒持毒，甚至爆料自己收到黑函勒索。對此，警方也親自回應打臉該說法。

黃明志被爆出涉及毒品且和謝侑芯在同個房間之後，他立刻透過臉書否認，「我沒有吸毒，也沒有攜帶毒品！」希望大家等候警方2、3個月後的調查報告。同時也透露近幾天收到黑函勒索，讓他誓言「如果你想繼續玩，我們隨時奉陪到底。」

對此，金馬警區主任沙扎里助理總監則向大馬媒體《中國報》回應，警方並未收到任何有關黃明志被勒索的報案。

另外，媒體還特別刊出一篇報導，揭露黃明志從2007年至今爆出的多項爭議。像是黃明志創作的音樂、電影等影視作品，不是涉及侮辱宗教、就是侮辱國家，不僅在國內多次遭警方調查，在國外還遭到全面封殺。

還有黃明志在某年愚人節詐死，竟鬧到與當地多間媒體不悅等。《中國報》更形容黃明志的爭議已經多到要在維基百科另開一個專欄，國內外爭議多達30幾件。

