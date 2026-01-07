黃明志組復仇者聯盟 賀歲歌30小時破百萬點擊

黃文升（左起）、張少林、黃明志、小鳳鳳、劉珺兒、姚乙等6 大籍貫歌手合作〈馬來西亞的新年〉。亞洲通文創



馬來西亞歌手黃明志沉寂2個月復工，賀歲新歌〈馬來西亞的新年〉1月2日上架，MV上線30小時即在YouTube突破100萬觀看次數，創下2026年大馬賀歲歌曲「最快破百萬」紀錄。

〈馬來西亞的新年〉融合 9 種語言，集結6大籍貫歌手同台獻聲，被不少網友形容為「把馬來西亞文化DNA寫進音符裡」，更有人笑稱是「大馬樂壇的Avengers（復仇者聯盟）」，MV也衝上新加坡YouTube熱門榜第4名、台灣YouTube熱門榜第37名。

廣告 廣告

黃明志去年10月24日捲入台灣網紅「護理女神」謝侑芯命案，遭控吸食毒品及持有毒品，上月22日檢察官公布他尿檢報告呈陰性，他獲判無罪當庭釋放，另一個持毒案則於1月19日開庭審理。

其實〈馬來西亞的新年〉早在事件發生前便已完成錄製，卻因突如其來的狀況，所有宣傳與製作計畫被迫全面停擺，部分原定合作的贊助商也一度撤資。而在黃明志復工後，也獲馬來西亞、新加坡及台灣新贊助商逆勢力挺。

珍惜生命，向毒品說不！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

更多太報報導

林依晨封存祕密「無時無刻都在角力」 張孝全吐獨上戰場心境

張震《幸福之路》唯一人選 導演30刷《臥虎藏龍》被圈粉

劉冠廷婚禮遲3年「我很想辦」 蔡凡熙婚頭被拱湊對9m88