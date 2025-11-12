黃明志罪名將揭曉！大馬警「完成調查報告」曝下一步 謝侑芯遺體難領回

娛樂中心／陳慈鈴報導

31歲網紅「護理系女神」謝侑芯之死，持續受到外界關注。歌手黃明志捲入命案，9日被馬來西亞警方二度延扣，他的律師10日出面說明，稱黃明志堅持自己是無辜的，且對否認所有指控。馬來西亞警方今（12）日公布最新調查進度，目前已完成調查報告，後續將等候檢察署指示，來決定黃明志是否被提起控訴。

黃明志（圖）遭馬來西亞警方二度延扣。（圖／翻攝自黃明志臉書）

《中國報》報導指出，金馬警區主任沙札裡助理局長表示，警方已完成調查報告，並呈交給副檢察司，目前警方正在等候檢察署的最新指示，來決定是否提控黃明志。至於謝侑芯的遺體什麼時候才能被領出？沙札裡表示，目前還需再等一段時間，等到相關程序完成後才能決定。

此前，馬來西亞警方證實，黃明志和謝侑芯發生超友誼「關係」。吉隆坡總警長拿督法迪爾說明，黃明志和謝侑芯是朋友，也有著其他的關係，並稱兩人在國外一起，還登記入住酒店，直到發生命案。所以警方相信，黃明志和謝侑芯之間存在著「特殊和親密」的關係。

至於警方是否會援引謀殺罪提控黃明志？預計將於週四（13日）揭曉，也就是黃明志被二度延扣屆滿日。一旦黃明志謀殺案罪名成立，可被判死刑，或是監禁30至40年及鞭笞最少12下。

馬來西亞警方證實，謝侑芯（右）與黃明志（左）有超友誼的關係。（圖／翻攝自謝侑芯、黃明志IG）

回顧整起命案，謝侑芯在馬來西亞工作期間，於10月22日下午1時40分許，被發現猝死在吉隆坡悅榕莊酒店客房內。同房者還包括了黃明志，警方對他進行尿液檢查後發現，安非他命、克他命、大麻及冰毒均呈陽性反應，後續被依《持有毒品罪》及《濫用毒品罪》起訴，日前以8千馬幣（約新台幣5.9萬元）交保，案件預計於12月18日開庭；但黃明志本人對於吸毒及攜帶毒品等情事，矢口否認。

