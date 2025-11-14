黃明志聲明「職業不分貴賤」惹議！間接暗指謝侑芯「身分特殊」？

娛樂中心／綜合報導

「護理系女神」謝侑芯在馬來西亞驟逝，案情連日掀起巨大輿論波瀾。原以謀殺罪偵辦的案件，警方13日卻宣布「目前無證據顯示黃明志涉案」，並依法將其釋放。然而黃明志在今（14）日於臉書獲釋後首篇聲明發文，其中一句意指謝侑芯「職業是不分貴賤的」，隱含他不願明說的敏感訊息，格外引起外界高度討論。

黃明志在聲明中描述自己連續9天遭6組警力長時間偵訊，並強調「第一次看著一個人在我面前離世」的震撼，呼籲勿再網暴往生者。全文並未提及案發當下的具體行為、雙方接觸原因、見面動機與時間線，反而在結尾加入「職業不分貴賤」的字句，引發外界譁然。

犯罪語意分析指出，當嫌疑人未主動談及事件細節，卻突然提及「職業」與「貴賤」等字眼，通常顯示他試圖處理某個他不願明講的敏感區塊。專家解讀，該句話除了意在回應外界對謝侑芯「是否涉及陪酒、陪伴服務、性交易指控或遭網友職業羞辱」的揣測。換言之，黃明志看似替她說話，卻反而語意上反倒讓人推論「他承認」外界確實「討論她的特殊身分」。

黃明志一句「職業不分貴賤」反讓網友質疑謝侑芯特殊身分。（圖／翻攝自IG）

有專家指出，若往生者身分單純，嫌疑人通常會選擇直接澄清，例如「她不是大家想的那樣」。然而黃明志並未如此，而是說出了「職業不分貴賤」，形成「不否認，也不解釋」的灰色地帶的模糊說法，也導致外界懷疑：黃明志是否藉此間接承認謝侑芯的「身分特殊」？目前馬國警方尚未公布完整調查結果，不過這句看似簡短的文字，再度成為案情討論的新焦點。

