黃明志脫掉毛帽露出大光頭！限動才發就刪 曾說不戴帽子會有危險引關注

記者鄭尹翔／台北報導

大馬歌手黃明志近期因捲入台灣網紅謝侑芯命案，仍處於口頭保釋期間，全面停工的他行蹤備受外界關注。今（6）日下午，他突然在 IG 限時動態曬出罕見的「光頭自拍照」，但貼文上線不久便隨即刪除，讓粉絲瞬間炸鍋，紛紛猜測他的近況。

黃明志突然發布限時動態露出大光頭。（圖／翻攝自黃明志IG)

黃明志捲謝侑芯命案。（圖／翻攝自黃明志、謝侑芯IG）

照片中，黃明志疑似躺在床上，露出少見的大光頭，瞇著眼對著鏡頭自拍，神情略顯疲憊、狀態看起來有些憔悴。背景還能看到他最愛的樂器，但整張圖沒有附上任何文字，似乎只是想默默向外界報平安。

黃明志出道以來在公開場合幾乎從不脫帽，最出名的便是多年前他遭遇馬來西亞抗議事件時，靠著拉下帽子、混入警方順利脫身的傳奇逃難經驗，因此他也曾笑稱「不戴帽子會有危險」。這次竟主動以光頭亮相，讓粉絲格外震撼。然而，這則限時動態出現後又迅速被刪除，也令人好奇是否因心情低落、不想造成外界過度聯想，或只是單純不想留下紀錄。

