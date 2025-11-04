黃明志臉書凌晨現身發文 稱「我不會逃」

網紅「護理師女神」謝侑芯在馬來西亞意外身亡，馬國警方昨（4）日上午表示全案將朝謀殺案偵辦將逮捕歌手黃明志到案，直至下午5時許黃仍失聯未到案，當地媒體報導警方已正式對他發布通緝令，今日凌晨1點15分黃明志在臉書限動發文說自己「不曾逃過」，表示會給社會大眾和死者家屬一個交代。

黃明志凌晨在臉書PO限動。（圖／翻攝自黃明志臉書）

黃明志臉書發文內容如下：

剛從新山到了吉隆坡，稍早前已經跟警察約了時間到警察局報案以及報到。現在已經抵達警局了，接下來我會全力協助警方調查，給社會大眾和死者家屬一個交代。

廣告 廣告

我不會逃，之前七次通緝令都是我自己主動去報到，不曾逃過。

《中天關心您｜少一份毒品、多一份健康！珍惜生命請遠離毒品》

延伸閱讀

正義會遲到但不缺席！謝侑芯經紀人曝：現場還有第三人

謝侑芯浴缸離奇身亡！ 高大成：混毒會增大致命風險

黃明志捲入謝侑芯命案！ 黃父透露兒子兩天前曾報平安