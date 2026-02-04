黃明志自彈自唱致敬袁惟仁 爆曾打工尾隨小胖老師到廁所

黃明志在社群清唱〈執迷不悔〉。（摘自IG）

馬來西亞歌手黃明志在經歷長達兩個月的輿論風波後，近日於 Instagram 限時動態上，低調發布一段自彈自唱〈執迷不悔〉的影片，悼念於 2 月 2 日辭世的華語樂壇重量級音樂人袁惟仁。

黃明志表示，當他聽到袁惟仁老師離世的消息時，心裡真的非常難過。袁惟仁是他剛踏入音樂創作時期相當敬仰的前輩，袁惟仁的作品〈執迷不悔〉也正好映照了他當年半工半讀、一邊生活一邊創作音樂的心境，因此才會選擇用這首歌來致敬，並感謝袁惟仁多年來對華人音樂所留下的深遠影響。

回憶起過去與袁惟仁的互動，黃明志也分享了一段如今想起仍讓人哭笑不得的往事。當年他在台灣節目《超級星光大道》打工時，為了讓自己的 Demo 有機會被聽見，竟趁著錄影空檔，偷偷尾隨袁惟仁進男廁所，刻意站在對方身旁，趁機把早已準備好的 Demo 遞上。

黃明志笑說，如今回想起來，那個畫面實在尷尬至極，所幸當時男廁裡只有他們兩個人。他還記得，袁惟仁在接過 Demo 前，還特地把手在褲子上擦了一下，這個細節多年後想起來，依然讓他印象深刻。這段略顯荒唐卻真實的插曲，也成了他音樂道路上，與袁惟仁老師之間一段難忘的記憶。

