黃明志與馬媒積怨10年全攤開 傳謝侑芯法會獲「聖筊」

黃明志涉謝侑芯命案，案情至今尚未明朗。截圖黃明志臉書

黃明志新歌〈誤解就誤解〉推出後網路瞬間炸鍋，很多人看熱鬧說他又在炒作、又在發瘋，事實上，黃明志跟馬來西亞部分媒體確實有過節，從他出道開始，因為敢唱別人不敢碰的體制與議題，媒體就火速給他貼上「粗俗」、「叛國」、「亂源」等標籤，導致這次涉及謝侑芯命案，大馬媒體對他的相關報導有所偏頗。

據了解，黃明志與馬來西亞某些媒體的仇恨值，在去年他舉辦生前告別式時達到頂峰，媒體假扮粉絲闖入現場偷拍，衝突後反手就寫他是「詐死騙大眾」讓兩邊關係到達連界點。如今，謝侑芯事件再次延燒，部分媒體與網友的攻防混成一團，幾乎已經對黃明志進行了未審先判的現象。

廣告 廣告

黃明志（左）捲入謝侑芯命案持續延燒。翻攝namewee、irisirisss900 IG

據知情人士表示：「大家聽到的可能是他一貫的辛辣歌詞，但這首歌根本不是一時衝動，而是累積了十多年的恩怨一次引爆。」認為謝侑芯事件仍在調查中，等待遺體解剖報告，但許多網友幾乎已對黃明志未審先判，還有人批他不負責任、冷血，但粉絲期盼調查結果能解開謎團，還他清白。

此外，日前有人在桃園某會館，幫謝侑芯舉辦法會的影片近日外流，引發關注。畫面中，一名法師正在為意外離世的網紅謝侑芯進行儀式，影片記錄法會現場氣氛莊嚴凝重，法師透過誦經，勸請亡者離開事故之地、回到該回的地方，最後獲亡者回應一個聖筊。據了解，儀式以「功德迴向」為謝侑芯祈福，希望借由儀式讓謝侑芯的魂魄得以安息、不再漂泊。



回到原文

更多鏡報報導

張惠妹台東跨年出場時間曝光！搶先預告「嗨到凌晨1點」

鄧紫棋暖捐數千萬助香港災民！明年4月接棒蔡依林攻上台北大巨蛋

獨家／邱澤、許瑋甯婚禮誓詞曝光 許瑋甯揭邱澤讓她動心4個瞬間