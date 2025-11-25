黃明志藉拍MV「選妃」！ 半夜敲60萬辣模「要來我家吃宵夜嗎」對話流出

黃明志遭揭露常用拍MV選女主角的手法，私約看上的辣模網紅。翻攝Youtube

馬來西亞歌手黃明志涉入「護理女神」謝侑芯命案，目前為「暫時保釋」的狀態，大馬警方雖無他涉及謝侑芯命案證據，但黃明志也尚未從此命案脫身。根據《鏡週刊》報導，有網紅透露黃明志私約手法，他會以要拍MV試鏡為由，私下聯繫辣模或網紅，常在半夜傳訊息，對話內容全曝光！

這名有60萬追蹤數的辣模網紅表示，黃明志2022年和成人平台SWAG合作單曲〈偷偷〉時，就廣發徵選MV女主角的消息。當時她因為工作剛好就在現場，黃明志看中她身材性感、樣貌清純，主動遞出試鏡邀約，並以要討論工作為由，跟女方換Line聯絡。

廣告 廣告

黃明志發出訊息的時間，多半在在深夜或清晨，例如凌晨近2點時，黃明志曾詢問對方：「你住在萬華，改天可以買好吃的來給我吃嗎？不太能吃辣，因為我的胃壞了。看你什麽時候有空？可以買來我家，我們一起吃。」並自稱也住在萬華的宿舍，這樣來台灣工作時比較好。

不過該辣模並未答應黃明志的請求，而是詢問黃明志為何半夜不睡覺？黃明志表示：「因為半夜比較沒人煩我，可以創作啊！」或是向辣模透露自己是歌手也還是導演，講一講又把話題繞回女生身上，問辣模「為什麼之前都沒看過妳？」諸如這些和創作細節或拍攝工作毫無關係的對話。

黃明志私約辣模網紅電話。翻攝鏡週刊

辣模網紅都很小心繞開黃明志的單獨邀請，懂得保護自己，最終也沒選上MV女主角，不禁讓人懷疑有無黑幕。而「台灣最強AV女優」翁雨澄（娃娃）日前自爆曾被黃明志「約砲」前往馬來西亞，今年3月在馬來西亞的飯店房間內與黃明志發生關係，過程中黃明志提供了她所謂的「快樂水」，導致她經歷3天無法入睡、食慾降低等不適反應。

她先前曾在個人社群平台Threads發文，控訴對方表示「這是我們之間的小秘密」，並稱「原來你不只跟我這麼做，原來還有其他女孩也接受了你的邀請，原來我根本只是你其中的一個玩具。」暗示黃明志的感情狀態並非單一。並稱黃明志說外界傳他有交往15年的造型師女友Sarah其實是煙霧彈，黃明志都會向約會對象強調自己是單身狀態，身邊沒有正式對象才會約砲。



回到原文

更多鏡報報導

黃子佼與「創意私房」被害者全數和解！聲明全文曝光：誠摯悔悟

《想見你》施柏宇戲拍一半突消失 請病假遭抓包牽女友約會！劇組氣炸放話永不錄用

黃明志「極樂泰國團」暗黑行程曝光！友人爆他熱愛第三性風俗業者