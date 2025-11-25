黃明志被冤？保釋期將屆滿突喊：誤解就誤解

歌手黃明志近期捲入網紅謝侑芯命案，目前保釋期即將屆滿。在這風波期間，黃明志選擇在社群平台發布新歌《誤解就誤解》，透過歌詞表達自己這一個月來的心聲。同時，新的爭議也隨之而來，有女模特爆料指稱黃明志在MV合作後，頻繁以與工作無關的理由私約見面。目前謝侑芯遺體已火化，但驗屍報告尚未出爐，黃明志的保釋期將在26日屆滿，案件調查仍在進行中。

黃明志25日發布新歌《誤解就誤解》。（圖／翻攝黃明志YouTube）

黃明志在25日發布的新歌《誤解就誤解》中，歌詞直白表達了他的心境：「有人隨便亂擷，為了流量散播謠言，羊群不懂分辨，用風向把人品都帶偏」以及「誤解的就誤解，討厭的就討厭，污衊的就污衊，無言的就無言」。這些歌詞明顯反映了他對於捲入謝侑芯命案後所面臨輿論的回應。

關於案件進展，謝侑芯的遺體已經火化，但驗屍報告尚未完成。黃明志的保釋期將在26日結束，雖然他在案發當時被查出持毒並有毒品反應，需要在下個月18日開庭，但據了解，目前尚未找到與命案直接相關的證據。因此，很可能會讓黃明志維持保釋狀態，隨時可能被傳喚調查。

黃明志保釋期屆滿前，又被女模爆料。（圖／翻攝黃明志YouTube）

然而，就在黃明志發布新歌的同一天（25日），又有新的爆料針對他而來。這與他2022年與網路平台合作發布的歌曲《偷偷》有關。當時，黃明志大規模徵選MV女主角，他表示：「其實這種東西是要符合劇情，那今天這個MV我們是在拍說夢幻裡面的女生，主要考慮的是放得開，然後還有身材，至少要撐得起那個衣服。」

如今，有參與徵選的女模特友人爆料，稱黃明志在徵選後握有女模特的聯絡方式，不僅頻繁邀約到住處或飯店見面，私下聊天內容更與工作毫無關聯。對於周刊報導，黃明志經紀公司發生駁斥，下為全文：

針對近日媒體網路平台上流傳，關於「黃明志拍MV私約辣模」的不實報導，雙方經紀公司特此發布聯合聲明，以正視聽。

該篇報導中多數內容為捕風捉影、惡意拼湊，與事實嚴重不符。尤其提及的許多細節，不僅時隔已久，且敘述幾乎是子虛烏有、混亂錯寫。報導所稱的性感辣模對此報導深感不解與莫名其妙，指出毫無根據的內容被放大渲染，感到遺憾。

經紀公司在此提出最關鍵的事實反駁：當天該女藝人是在公司進行的是企劃溝通與專案研討，與「面試」一事完全無關。況且，兩間經紀公司基於同一個製作團隊，若要安排角色出演，根本沒有所謂面試的必要，公司直接放入名單即可。因此，該篇爆料內容的邏輯根本是荒謬無比。

不應讓這些缺乏根據、甚至扭曲事實的流言，來抹煞藝人與幕後工作人員所付出的專業與心力。我們共同呼籲所有媒體應當恪守新聞倫理，對消息來源進行嚴謹的查證，避免以煽動性的內容誤導視聽。

