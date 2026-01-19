黃明志被控持有「壯陽藥+冰毒」 他堅持清白嗆：這種還有人相信？

黃明志對於持毒案發聲。翻攝黃明志臉書



馬來西亞歌手黃明志捲入台灣網紅謝侑芯命案，被控持毒與吸毒，吸毒案因尿檢陰性獲無罪，持毒案今（1/19）開庭，檢方稱他持有冰毒與壯陽藥威而鋼，他堅持清白，並在社群發聲強調，「尿檢裡兩樣都沒有」。

據《中國報》報導，檢方指控黃明志於去年10月22日下午大約4時30分，在吉隆坡某飯店客房持有1.57克冰毒。若罪名成立，將面臨10萬元令吉（約77萬元台幣）以下罰款，或5年以下有期徒刑，或兩者併科。

另外，檢方追加指控，黃明志還持有西地那非（Sildenafil），也就是俗稱的「藍色小藥丸」威而鋼，在馬來西亞列為管制藥品，只能在醫生建議與監督下服用。若罪名成立，將面臨5萬元令吉（約38萬元台幣）以下罰款或5年以下有期徒刑，或兩者併科。

黃明志稍早在IG及臉書發文：「har？壯陽藥裡含有冰毒成分，這種邏輯就好像...止瀉藥裡含有瀉藥，安眠藥裡含有咖啡因，解酒藥裡含有酒精，美白液裡含有助曬劑。這種新聞還有人相信？」

黃明志也說，重點是他的尿液檢驗裡面兩樣都沒有。感謝各界的關心，今天只是開庭起訴，還沒有開始打官司，「接下來我們會加油的！努力。」

珍惜生命，向毒品說不！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

