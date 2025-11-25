黃明志被爆私約60萬追蹤健身辣模！ 「深夜瘋狂私訊內容曝光」經紀公司緊急回應

黃明志上個捲入台灣網紅謝侑芯命案，一度因為傳喚不到，遭到大馬警方的通緝，後來他主動到按說明，沒想到卻被扣押9天，經過各單位的輪番偵訊後，在警方的擔保下獲釋，25日被爆料，黃明志先前曾以選擇MV女主角為理由，私約擁有60萬粉絲的辣模半夜獨處，甚至想約對方去飯店，並在報導裡公開私訊對話，對此黃明志的經紀公司作出回應。

根據《鏡週刊》報導，黃明志針對有60萬粉絲的健身辣妹網紅進攻，常常在深夜敲對方，甚至主動說要去找對方吃宵夜，或者邀請對方到萬華的住宿地點見面。對此黃明志的經紀公司表示，

針對近日媒體網路平台上流傳，關於「黃明志拍MV私約辣模」的不實報導，雙方經紀公司特此發布聯合聲明，以正視聽。

該篇報導中多數內容為捕風捉影、惡意拼湊，與事實嚴重不符。尤其提及的許多細節，不僅時隔已久，且敘述幾乎是子虛烏有、混亂錯寫。報導所稱的性感辣模對此報導深感不解與莫名其妙，指出毫無根據的內容被放大渲染，感到遺憾。

經紀公司在此提出最關鍵的事實反駁：當天該女藝人是在公司進行的是企劃溝通與專案研討，與「面試」一事完全無關。況且，兩間經紀公司基於同一個製作團隊，若要安排角色出演，根本沒有所謂面試的必要，公司直接放入名單即可。因此，該篇爆料內容的邏輯根本是荒謬無比。

不應讓這些缺乏根據、甚至扭曲事實的流言，來抹煞藝人與幕後工作人員所付出的專業與心力。我們共同呼籲所有媒體應當恪守新聞倫理，對消息來源進行嚴謹的查證，避免以煽動性的內容誤導視聽。

Yahoo奇摩新聞娛樂記者 林政平／報導