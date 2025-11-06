黃明志被爆與「最強女優」約砲 經紀人轟：X婦想立貞節牌坊

歌手黃明志捲入網紅謝侑芯命案後，接連遭人爆出黑歷史。(圖／中時資料照、陳俊吉攝)

歌手黃明志捲入網紅謝侑芯命案，如今案件轉為謀殺案偵辦，昨(5日)清晨在女友陪同下到案說明，沒想到事件持續延燒，黃明志先是被合作過的製片張元瀚點出過往罪狀，痛批不專業；又被網紅推手圤智雨爆料他與「台灣最強女優」娃娃（翁雨澄）約砲過，並公開兩人對話紀錄，對此，黃明志經紀人林郁傑（黑傑克）發聲反擊。

黃明志捲入命案後，許多人紛紛爆料他過往不為人知的黑歷史，可謂是「牆倒眾人推」，這些爆料內容讓經紀人林郁傑完全看不下去，發聲替黃明志平反。針對與娃娃（翁雨澄）約砲一事，他不留情面開酸：「蕩婦想立貞節牌坊，裝受害者」，接著證實確實有記者曾詢問過他此事，不過了解後覺得太瞎，根本懶得報導。

廣告 廣告

黃明志遭爆黑歷史，經紀人發聲反擊。（圖／盧禕祺攝）

對於製片張元瀚自曝忍了五年怨氣，不滿與黃明志合作多次，預算依舊低到無法賺錢，在拍片現場沒有專業度可言，兩人還為此爆發衝突，甚至連資深製片都被氣走，這讓林郁傑反嗆：「我不太懂接了又要幹的心態，非常矛盾，覺得錢少就不要接，接了又要幹，還合作這麼多次。」

林郁傑表示黃明志身為YouTuber，在沒有唱片公司支援下，花費到40-60萬已經很頂，即便只有20萬預算，內容也算在水準之內，接著開嗆：「你們真的當他是傳統藝人或歌手」，同時提及黃明志為人，林郁傑大讚是少數會把功勞讓給幕後工作人員的導演，比較適合跟有想法的年輕團隊合作，認為張元瀚如果不滿就不要合作，不懂為何硬要接，看到人出事又跳出來下馬威。

★《中時新聞網》關心您：保護自己、遠離毒品！

★未經判決確定，應推定為無罪。

更多中時新聞網報導

胡宇威夫妻保鮮法 辣、苦兩味不可少

王心凌稱親密伴侶是工作

蔡思韵新婚沒空蜜月 3寶爸楊祐寧忙催生